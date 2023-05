Katie Price, en faillite, annonce un énorme nouveau changement de carrière alors qu’elle révèle son travail avec sa sœur rarement vue, Sophie

KATIE Price a dévoilé son dernier mouvement de carrière et cela nécessite l’aide très importante de sa sœur bien-aimée.

La maman de cinq enfants, 44 ans, a confirmé qu’elle avait décroché un tout nouvel emploi au milieu de son audience de mise en faillite imminente.

Katie va bientôt animer son propre podcast aux côtés de sa sœur Sophie, 33 ans.

Elle s’est rendue sur Instagram pour révéler ses nouvelles passionnantes.

La star a écrit : « Alors j’ai des nouvelles… J’ai fait équipe avec @crowdnetwork pour le lancement de mon tout premier podcast cet été ! »

Elle a taquiné les fans qu’elle partagerait un mélange de « commérages » et de « vérité » dans le but de remettre les pendules à l’heure sur sa vie.

Katie a poursuivi: « Si vous voulez les commérages, la vérité et le rire, alors rejoignez-moi et mon co-animateur (qui est aussi mon opposé total et la personne qui me connaît le mieux) @sophie_pricey. »

Ses fans se sont précipités pour féliciter la personnalité médiatique populaire d’avoir décroché le tout nouveau concert.

Un adepte adorateur a déclaré: «Je ne peux pas attendre! Je serai à l’écoute dans xx.

Un autre a ajouté: « Meilleur duo de soeurs. »

Un troisième a commenté: « J’ai hâte de m’amuser, Sophie vous tiendra sous contrôle. »

Alors qu’un quatrième a ajouté: « C’est très excitant, ça va être un rire j’en suis sûr avec vous et votre sœur. »

Cette nouvelle annonce intervient au milieu des affirmations selon lesquelles elle prévoit une refonte chirurgicale comme cadeau à elle-même pour son 45e anniversaire.

L’ancienne mannequin glamour souhaite poursuivre son parcours pour rajeunir de 20 ans en partant à l’étranger pour « remonter le temps » sur ses looks.

Une source proche de la maman modèle a déclaré au Sun : « Katie retournera à Bruxelles et en Turquie dans les semaines à venir.

« Elle l’appelle son ‘anniversaire MOT’ et le considère comme un cadeau pour elle-même. Elle veut un corps « parfait » et avoir à nouveau l’air d’avoir 25 ans, même si elle a déjà fière allure. »

Et la maman de cinq enfants, qui n’est pas étrangère à passer sous le bistouri, a apparemment eu « la lipo au sommet de sa liste », suivie d’une série d’autres procédures.

La source a poursuivi: « Elle n’arrête pas de dire qu’elle a gagné sur une pierre, même si elle a fière allure, et elle a également réservé des travaux sur ses paupières supérieures, son cou, son menton et même ses genoux. »

