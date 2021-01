Katie Price a donné un câlin chaleureux à son fils Harvey alors que les deux se promenaient ensemble sous le soleil d’hiver.

Se rapprochant de l’adolescente, la mannequin glamour devenue femme d’affaires a embrassé son fils aîné alors qu’ils marchaient et parlaient près de chez elle dans l’Essex vendredi.

Pour la sortie, Katie portait ses cheveux dans un nouveau bob brune dramatique, et était vêtue d’une robe pull crème tricotée et de leggings assortis.

Souriant alors qu’ils parlaient, Harvey portait un t-shirt, une veste et un pantalon rouge, après que sa mère eut révélé son intention de lancer une gamme de vêtements inspirée par Harvey, destinée aux hommes de taille plus.

Les deux ont été vus au moment de son émergence Harvey, qui a le syndrome de Prader-Willi, l’autisme et est partiellement aveugle, vit maintenant dans une petite propriété de trois chambres en face du manoir de Katie, avec son aide et l’aide d’un soignant.





(Image: SplashNews.com)



Le Times Magazine a révélé dans une entrevue avec Katie ce week-end que la décision avait été prise pour «soulager la fièvre des cabanes fermées» lorsque Harvey était incapable de fréquenter son pensionnat habituel.

On espère également que le fait d’avoir sa propre maison aidera Harvey à faire la transition vers un nouveau pensionnat plus tard cette année, alors qu’il vieillira hors de son ancienne école.

Le processus de sélection d’un collège est couvert dans un nouveau documentaire de la BBC filmé pour marquer le 18e anniversaire de Harvey, axé sur la transition de l’adolescent handicapé vers l’âge adulte.







(Image: SplashNews.com)



Dans le documentaire diffusé ce soir, Katie explique comment elle a d’abord laissé Harvey monter à bord de son école en raison de la détresse quotidienne qu’il ressentait en faisant la navette là-bas.

L’homme de 42 ans raconte: « Je détestais qu’il aille en résidence. J’ai pleuré. Mais j’ai vu qu’il était heureux là-bas. »

Le documentaire montre Katie en tournée dans les collèges pour sélectionner le meilleur pour son fils avec l’ancien footballeur Dwight Yorke, qu’elle a élevé seule.







(Image: SplashNews.com)



Celui qu’ils ont finalement choisi coûte entre 300 000 et 350 000 £ par an, et Katie s’attend à découvrir en mars si la demande de Harvey a été retenue.

La maman de cinq enfants a souvent partagé ses inquiétudes pour Harvey, qui protège actuellement en raison de ses besoins médicaux complexes.

Elle a déclaré au Times Magazine: «J’aurais aimé qu’il meure avant moi, pas parce que je veux qu’il meure, mais vous parlez à n’importe quelle mère de qui s’occupera de leur enfant handicapé quand ils seront partis.







(Image: SplashNews.com)







(Image: SplashNews.com)



« Il ne comprendrait pas pourquoi je n’étais pas là et cela lui briserait le cœur,

«Personne ne le câlinerait comme moi. Personne ne l’embrasserait. Penser qu’il mourrait d’un petit cœur brisé serait horrible.

* Katie Price: Harvey and Me diffusé le lundi 25 janvier à 20h30 sur BBC One