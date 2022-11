Katie Price écarte la séparation de Carl Woods alors qu’elle pose pour un selfie avec son fils Harvey

KATIE Price a balayé sa séparation d’avec Carl Woods – partageant un selfie avec son fils Harvey au lieu d’aborder la rupture.

Ce matin, Carl, 34 ans, a annoncé qu’il s’était séparé de l’ancien mannequin glamour dans une vidéo explosive affirmant qu’elle avait triché.

Instagram

Katie a posé pour un selfie avec Harvey alors qu’elle écartait le drame[/caption] Instagram

L’ancien mannequin glamour s’est séparé de Carl aujourd’hui[/caption]

Katie, 44 ans, a balayé le drame et a ignoré la publication des histoires Instagram alors qu’elle a plutôt pris sa grille aux côtés de Harvey, 20 ans.

La mère de cinq enfants s’est rapprochée de son aîné pour la photo alors que la vidéo de Carl l’accusant de tricherie a été téléchargée.

“Câlins du matin avec mon Harvey”, a-t-elle légendé le cliché, qui a vu Katie faire la moue pour la caméra, plaçant sa tête à côté de celle de son fils.

Le duo mère-fils semblait se détendre ensemble sur le canapé – alors que ses fans disaient qu’elle “détournait” des nouvelles.

EN SAVOIR PLUS SUR KATIE PRICE TEMPS SOLO Katie Price a laissé tomber un énorme indice partagé de Carl Woods quelques jours avant de tromper les accusations PRIX À PAYER Carl Woods ne suit plus Katie Price alors qu’elle supprime toute trace de lui sur Instagram

“Déviation, déviation, déviation”, a écrit l’un d’entre eux à propos de Katie en écartant les nouvelles, tandis qu’un autre a dit: “Éviter la spéculation.”

D’autres ont exhorté la mère de cinq enfants à “rester célibataire”, tandis que d’autres ont suggéré que le couple se réunirait en un rien de temps.

Plus tôt dans la journée, Carl a affirmé que sa relation de deux ans avec Katie était terminée en affirmant que la personnalité des médias “l’avait trompé”.

S’adressant directement aux fans sur Instagram, le concessionnaire automobile a déclaré: “J’ai découvert hier que Katie m’avait trompé.





« Il n’y a pas de moyen facile pour moi de dire cela. Pour être honnête, c’est assez embarrassant mais Katie et moi ne sommes plus ensemble.

“J’ai découvert hier que Katie m’avait trompé. Elle a admis qu’elle m’avait trompé. Elle a couché avec quelqu’un d’autre.

« C’est la fin de ça, je suppose. Je vais juste devoir me concentrer sur ma reconstruction et remettre ma vie sur les rails et me concentrer sur moi. Mais c’est fait.

Le Sun a contacté un représentant de Katie, qui a refusé de commenter.

Carl a continué à ne plus suivre Katie sur les réseaux sociaux après la vidéo des histoires Instagram, et n’a pas encore suivi avec plus.

En savoir plus sur le soleil TRAVAIL DE GLACE Nous sommes islandais et voici nos conseils pour garder votre pare-brise sans glace Échec festif J’ai gâché Noël pour ma fille de 3 ans après avoir fait une erreur de cadeau

Il y a quelques jours à peine, le couple est apparu amoureux, revenant tout juste d’un voyage de luxe en Thaïlande ensemble.

Katie a qualifié le beau Carl de son “rock” et le couple prévoyait de se marier et avait même essayé d’avoir un bébé.

Cependant, ils ont eu une relation en montagnes russes cette année, The Sun révélant en juillet qu’elle avait dit à des inconnus qu’elle était célibataire.

Instagram

Carl a dit aux fans que Katie l’avait “trompé” dans une vidéo[/caption]