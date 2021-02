Katie Price a affirmé qu’elle serait invalide à vie après s’être cassé les deux pieds.

L’ancienne mannequin glamour, 42 ans, s’est blessée aux deux pieds lors d’une chute d’un mur de 25 pieds pendant ses vacances en Turquie l’année dernière.

S’adressant maintenant à The Sun, Katie a révélé qu’elle était « paralysée et marquée à vie ».

La maman de cinq enfants a affirmé qu’elle ne pourra plus marcher plus de 20 minutes par jour et ne pourra plus jamais porter de talons.

Elle a ajouté: «Je ne serai plus jamais la même, j’ai dû l’accepter, mais je reste positive.

«L’accident a changé ma vie et il ne s’est installé que si je suis honnête.







(Image: Instagram / @ katieprice)



«J’ai reçu deux séries d’analgésiques mais je ne peux pas les prendre parce que j’ai peur de devenir dépendant, donc je souffre constamment.

Katie a également décrit la douleur constante qu’elle ressent comme étant des «chocs de foudre» dans ses pieds.

Elle a décrit sa promenade comme «se dandinant comme un canard» et l’a laissée se sentir «paranoïaque».







(Image: Instagram / @ katieprice)



L’ancien Je suis une célébrité, sortez-moi d’ici! La star a noté: « C’est juste une chose après l’autre… Je sais – chaque jour est un cauchemar en ce moment dans la vie du Pricey. »

Malgré la peur de mourir, de perdre ses jambes ou de ne plus jamais pouvoir marcher, Katie a subi une opération de huit heures aux jambes et maintenant, après huit mois de convalescence, elle peut maintenant marcher – mais seulement pendant 20 minutes à la fois.

Katie a également révélé qu’elle sera qualifiée pour un badge bleu pour handicapés.

De la façon dont elle a lutté, Katie a expliqué qu’elle ne peut pas faire de courses et qu’elle est incapable de monter les escaliers.







(Image: katieprice / Instagram)



On rapporte également qu’elle a besoin de physiothérapie quatre fois par semaine et qu’elle pourrait avoir besoin d’une intervention chirurgicale.

«Cela a considérablement affecté notre vie à la maison parce que je ne peux plus faire de choses amusantes avec mes enfants, comme le trampoline», a-t-elle noté.

«Si je veux faire une longue promenade en famille, je dois prendre un fauteuil roulant.

« J’ai de la chance d’être en vie et de pouvoir marcher sur une courte distance, mais cela devient frustrant. »

The Mirror a contacté le représentant de Katie Price pour plus de commentaires.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.