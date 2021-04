KATIE Price a admis qu’elle était allée trop loin avec les produits de comblement pour les lèvres dans le passé en expliquant son amour de la chirurgie et des procédures esthétiques.

La femme de 42 ans a admis qu’elle avait du mal avec son apparence maintenant alors qu’elle vieillissait dans un nouveau documentaire pour Steph’s Packed Lunch.

Elle a dit: «Quand je me regarde dans le miroir maintenant, sous mes yeux j’ai l’air ridé. Quand je fronce les sourcils, je déteste juste à quoi ça ressemble, mais je suis heureux et en bonne santé. C’est ce que je me dis.

« Il y a des photos que je regarde parfois de mon passé et je pense ‘oh mon dieu mes lèvres, à quoi pensais-je?' »

Discutant de la volonté des gens d’avoir une certaine apparence, elle a poursuivi: «Je pense simplement que les médias sociaux n’aident pas parce que les jeunes filles sont influencées par ce qu’elles voient. Je pense que les filles sont opérées trop jeunes mais pour les mauvaises raisons. «

Katie, maman de cinq enfants, est connue pour avoir complètement changé son apparence au fil des ans et pendant cette période, elle a souffert d’une chirurgie bâclée, y compris des infections répétées dans ses seins par des implants.

Katie est passée pour la première fois sous le couteau en 1998, augmentant ses seins à 32 ° C et a augmenté et diminué de taille depuis lors – ayant 12 boulots au total.

En 2015, elle a enlevé toute trace d’implants et est revenue à sa taille de buste naturelle pour la première fois en 16 ans.

L’année dernière, la star, qui dit qu’elle a maintenant un «corps de rêve», s’est envolée pour la Turquie pour une lipo, un lifting, un lifting brésilien des fesses et une réduction des seins.

Elle a décroché le poste de journaliste à l’émission Channel 4 plus tôt cette année et la chirurgie est le dernier sujet qu’elle aborde.

Parlant de son nouveau court métrage, une source a déclaré: «Katie est connue pour avoir subi une chirurgie esthétique et elle sera un livre ouvert pour le documentaire.

«Elle tient à parler de chaque petit détail, y compris les opérations qui ont mal tourné et celles qui, selon elle, ont réussi.

«Katie s’entretiendra avec des chirurgiens et d’autres personnes qui ont également subi une chirurgie esthétique, ainsi que sur l’image corporelle et sur la façon dont les médias sociaux comme Instagram ont aggravé la confiance en soi des gens.»

L’initié a poursuivi: «Katie réfléchira également aux raisons pour lesquelles elle a choisi de se faire opérer en premier lieu – dans les années 90!»