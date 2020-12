Katie Price a révélé qu’elle essayait d’avoir son sixième enfant avec son petit ami Carl Woods et qu’elle prévoyait de se marier avec lui l’année prochaine.

La personnalité médiatique anglaise, 42 ans, a fait l’annonce de sa relation avec son petit ami de 31 ans.

Le couple a commencé à se fréquenter plus tôt cette année et Carl a soutenu Katie à travers ses blessures avec ses pieds cassés et ses traitements médicaux ultérieurs.

Katie a révélé au Sun: «Nous savons que nous allons nous marier et avoir des enfants.

«Nous avons déposé le nom Price Woods.

«Je suis tellement excité. C’est tellement agréable d’être avec un homme qui ne veut pas être célèbre.

L’ancienne mannequin glamour a également révélé qu’elle prévoyait de changer son nom en Katie Woods lorsqu’elle épousera l’ancienne star de Love Island.

Katie a dit qu’elle espérait être mariée et enceinte à cette époque l’année prochaine.

Mirror Online a contacté un représentant de Katie Price et Carl Woods pour obtenir leurs commentaires.







Le journal montrait également Katie en promenade avec quatre de ses cinq enfants: Harvey Price, la princesse Andre, et Jett et Bunny Hayler.

Harvey est le fils de Katie issu de sa relation avec Dwight Yorke, tandis que Princess est son deuxième enfant avec son premier mari et pop star Peter Andre, avec qui elle a commencé une romance avec I’m A Celebrity Get Me Out Of Here! en 2004.

Elle partage également son fils Junior Andre, âgé de quinze ans, avec Peter, avec qui elle était mariée de 2005 à 2009.

Katie partage Jett et Bunny avec son troisième mari Kieran Hayler, qu’elle a épousé en 2013 et a divorcé plus tôt cette année.







Avant son mariage avec Kieran, Katie était mariée au combattant en cage et acteur Alex Reid de 2010 à 2011.

L’annonce par Katie de ses projets de bébé et de mariage intervient au milieu des informations selon lesquelles Peter Andre était furieux de voir Katie relooker sa fille, la princesse.

Cependant, le représentant de Katie a insisté auprès du Mirror: « Les deux se concentrent sur le fait d’être de bons parents et sont dévoués à leurs enfants. »

