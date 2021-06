Katie Price dit qu’elle aura une liposuccion et un «nouveau visage» après l’été alors qu’elle prévoit PLUS de chirurgie

KATIE Price a annoncé qu’elle subissait une liposuccion et prévoyait de surprendre les fans avec un « nouveau visage ».

La star de 43 ans a déclaré qu’elle avait mis deux pierres après s’être cassé les deux pieds l’année dernière et qu’elle voulait perdre du poids avant de subir une FIV.

3 Katie Price, photographiée aujourd’hui, dit qu’elle veut une liposuccion pour perdre du poids Crédit : JOHN MATHER/IMAGEVIEW

S’exprimant sur le panier-repas de Steph aujourd’hui, elle a déclaré: « J’ai tellement essayé de perdre du poids, évidemment nous voulons un bébé et nous faisons une FIV.

« Je veux juste perdre du poids avant de le faire, donc je vais me faire opérer. »

Lorsque Steph lui a demandé pourquoi, en raisonnant « mais tu n’es pas grande », Katie a répondu : « Pour moi, je le suis.

« Je fais normalement 54kg [8.5stone] et maintenant je pèse environ 68kg [10.7stone] et c’est beaucoup pour moi. Je le remarque dans mes vêtements et juste pour moi, je vais devoir le faire rapidement, juste le faire aspirer.

3 La star a expliqué qu’elle avait presque 11 pierres en disant « c’est beaucoup pour moi » Crédit : Splash

3 Elle a posté cette photo en ligne alors qu’elle révélait ses nouveaux plans de chirurgie Crédit : Instagram

Elle a ajouté: « Quand je reviendrai en septembre après l’été, j’aurai peut-être aussi un nouveau visage. »

Steph McGovern, 39 ans, de Channel 4, a signé: « Vous n’allez jamais vous arrêter, êtes-vous avec la chirurgie? »

Ce soir, elle a posté sur Instagram : « Alors les gars, le moment est venu pour de nombreuses raisons. J’ai décidé d’aller sur @monocosmeticsurgery et j’ai hâte de vous montrer les résultats avant et après.

« Et quelqu’un que je connais sera également opéré, mais vous devez tous attendre et voir. ♥️💖. »