Katie Price a expliqué comment elle avait «planifié son suicide» l’année dernière après avoir atteint le «point critique».

L’ancienne mannequin glamour de 42 ans a parlé de sa bataille pour la santé mentale lors d’une apparition sur Nolan Live de la BBC en Irlande du Nord.

Elle a également exhorté les fans à demander de l’aide s’ils se trouvaient un jour dans la position dans laquelle elle se trouvait, en prenant sa vie comme seule issue.

La star de télé-réalité était dans l’émission pour discuter de son fils Harvey, âgé de 18 ans, dont les handicaps complexes ont été mis en évidence dans un documentaire bien reçu de la BBC.

Katie a également parlé de l’effet de la maladie terminale de sa mère Amy sur elle, l’animateur Stephen Nolan se demandant comment elle reste si positive avec tant de choses.









Il a demandé à Katie comment elle restait forte avec tant de pressions sur elle et Katie a répondu franchement qu’elle n’avait presque pas survécu pendant les moments les plus difficiles du début de l’année dernière.

Katie a dit: « Il suffit de continuer. Je suis allée au Prieuré l’année dernière, parce que j’avais beaucoup de choses à régler, et je pense que parler à un thérapeute vous aide simplement à vous y préparer.

«Je dis à n’importe qui là-bas, si vous souffrez de santé mentale, et que cette pandémie n’aide pas, parlez-en à quelqu’un – si vous vous sentez déprimé, parlez à quelqu’un.

Nolan a demandé à Katie: « Cela vous dérange-t-il de parler de votre santé mentale? Quel était le point critique pour vous? »

Katie a admis que c’était un appel serré et a expliqué pourquoi: «Je voulais me suicider.

«Je l’ai planifié, j’ai tout fait… Tout était au-dessus de moi, c’était une accumulation.

«Je ne suis qu’un humain, je suis fort, mais vous ne pouvez pas en supporter plus et j’aurais pu me suicider ou obtenir de l’aide.









Katie a admis que ce sont ses enfants qui l’ont empêchée de réaliser ses plans et l’ont amenée à demander de l’aide.

Elle a dit que l’idée de laisser Harvey, Junior, 15 ans, Princesse 13 ans, Jett, 7 ans et Bunny, 6 ans, sans maman lui suffisait pour qu’elle se rende compte qu’elle était sur le mauvais chemin.

Katie a poursuivi: «Chaque fois que j’allais le faire, je pensais: ‘Je ne peux pas, j’ai des enfants, arrangez-vous’, alors j’ai demandé de l’aide, j’ai obtenu de l’aide et je me suis tenu à ça.

« Je suis allé au Prieuré pendant cinq semaines et je suis une toute nouvelle personne maintenant. »

Katie a contacté ses fans et ses téléspectateurs, disant qu’il n’était jamais trop tard pour demander de l’aide.

Elle a dit: « N’ayez pas peur de parler, trop de gens se suicident parce qu’ils ont peur. »







(Image: Katie Price / Youtube)



Katie a déclaré qu’elle s’était tournée vers la réadaptation après avoir subi un «traumatisme grave» et avoir supplié les médecins de ne pas la laisser se suicider alors qu’elle luttait contre les pressions sur sa vie à ce moment-là.

Katie a expliqué: « Je suis allé au Prieuré et j’ai réservé et j’ai dit: ‘Je ne veux pas partir d’ici, je veux être hospitalisé, aidez-moi à régler ma tête, c’est ma dernière chance de le faire, je Je ne veux pas mourir, je ne veux pas me suicider, aidez-moi ».

«C’est pourquoi je me suis retrouvé au Prieuré. Cela n’avait rien à voir avec la boisson ou la drogue.

Katie a avoué qu’à ce moment-là, elle avait touché «le fond» et avait des pensées suicidaires parce qu’elle «voulait être dans un cercueil».

* Samaritans (116 123) exploite un service 24 heures sur 24 disponible tous les jours de l’année. Si vous préférez écrire ce que vous ressentez ou si vous craignez d’être entendu au téléphone, vous pouvez envoyer un courrier électronique aux Samaritains à jo@samaritans.org

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.