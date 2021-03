Katie Price dit que son fils Harvey perd enfin du poids après avoir fait basculer la balance à 28 pierres

Katie Price a révélé que son fils Harvey perdait enfin du poids.

Au fil des ans, l’adolescent – qui a le syndrome de Prader-Willi, une thyroïde sous-active, le diabète, est autiste et partiellement aveugle – a eu du mal avec sa taille en raison de ses problèmes de santé.

C’est devenu une question de vie ou de mort lorsque le jeune homme de 18 ans a fait basculer la balance pesant 28 pierres.

Et l’ancienne mannequin glamour Katie, 42 ans, a exprimé ses craintes pour son fils alors que son poids continue de grimper sur la balance.

Prenant à son histoire Instagram, la maman de cinq ans a partagé un cliché de Harvey en train de manger un repas par Prep Kitchen – une entreprise spécialisée dans les repas de perte de poids.











« Comme toujours Harvey très expressif avec ses mots. Mais définitivement perdre du poids avec ces repas », a-t-elle écrit à côté du cliché.

Harvey a récemment déménagé en face de sa mère alors qu’il vit de manière indépendante pour la première fois, Katie expliquant qu’elle avait installé des caméras dans chaque pièce du nouvel endroit en cas d’urgence.

Harvey est né avec une dysplasie septo-optique, le syndrome de Prader-Willi, est autiste et partiellement aveugle.











Et Katie estime qu’il a perdu du poids depuis qu’il a emménagé dans son propre coussin, car les placards ne sont pas constamment approvisionnés.

Katie a toujours été ouverte sur les difficultés auxquelles elle est confrontée pour élever Harvey et a précédemment partagé que Harvey est incapable de freiner son appétit car il est «compulsif».

Katie a expliqué sa perte de poids: «Je ne veux vraiment pas contrarier Harvey et vous devez faire des transitions lentement, je veux que ce soit amusant pour lui.

« Maintenant, il est dans la maison d’en face, évidemment pas seul, et j’ai des caméras partout, il est sur son iPad, et évidemment je suis là tout le temps aussi, mais cela lui donne son propre espace et son indépendance. »











Elle a poursuivi: «Je pense qu’il a en fait perdu du poids parce que quand il est dans la maison, je l’ai déjà dit, il est assez perturbateur la nuit parce qu’il va dans les placards et mange de la nourriture – c’est son syndrome de Prader-Willi.

«Mais dans cette maison, je ne mets rien dans les placards qu’il puisse obtenir, donc il ne peut pas prendre de collation la nuit parce qu’il n’y a rien là pour lui faire grignoter! Je pense qu’il a perdu du poids.

Elle a ajouté: « De toute évidence, toutes les portes ne claquent pas et il n’y a pas tout le chaos et le bruit, donc il est calme là-bas, alors que dans (ma) maison, il va frapper la tête et frapper les murs – là, c’est juste calmant pour lui et ça l’aide faire le pas de transition. «

