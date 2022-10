Katie Price dit que “les rêves deviennent réalité” alors qu’elle tente de relancer sa carrière de chanteuse

KATIE Price a confirmé qu’elle tentait de relancer sa carrière de chanteuse – disant que “les rêves deviennent réalité”.

La femme de 44 ans était dans le studio d’enregistrement et a partagé une photo d’elle derrière le micro.

Katie a surpris les fans en révélant qu’elle travaillait sur de la nouvelle musique aux côtés de Scarlett Lee, finaliste de X Factor.

Scarlett a terminé à la deuxième place du concours ITV derrière l’éventuel vainqueur Dalton Harris et a impressionné la semaine après semaine par sa capacité à chanter.

Maintenant, il semble qu’elle travaille sur un duo avec Pricey, maman de cinq enfants.

Katie a écrit sur Instagram : « Les rêves deviennent réalité. Ne jamais abandonner.

“Scarlett, tu es belle à l’intérieur comme à l’extérieur et une chanteuse et compositrice incroyable.

“Je suis tellement excité.”

Cela vient après qu’elle ait posté un clip disant: “Ça va être magnifique. J’adore ça.”

Alors que Scarlett faisait un signe de paix, elle scandait: “Woop woop!”





Katie a ensuite ajouté: “Tu me rends si heureuse.”

Le couple a ensuite rigolé en profitant de leur temps en studio.

Katie a eu sa juste part de tentatives de percer dans l’industrie de la musique.

Elle a concouru pour représenter le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson en 2005 avec son morceau pop, “Not Just Anybody”, mais a été battue par Javine Hylton.

Elle a ensuite sorti un album en duo avec son mari de l’époque, Peter Andre, A Whole New World, qui lui a apporté les plus grandes chances de succès.

Après la séparation du couple, elle visait à continuer en tant qu’artiste solo avec le morceau inspiré de la danse, Free to Love Again.

Ces dernières années, la star a tenté de percer les palmarès avec des morceaux inspirés de la danse et de l’EDM tels que I Got U et Hurricane et il semble qu’elle vise à poursuivre cela avec ses dernières tentatives dans l’industrie.

