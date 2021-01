Katie Price a décidé de déplacer son fils Harvey dans un collège résidentiel, selon un rapport.

Harvey, 18 ans, souffre de cécité partielle, du syndrome de Prader-Willi, d’autisme et de difficultés d’apprentissage et de comportement en raison d’une maladie génétique rare.

Price a déclaré qu’il lui apprendrait des compétences qui l’aideront à mener une vie plus indépendante et qu’il «apprendrait à devenir adulte».

Le couple a passé six mois à visiter des collèges pour enfants autistes et ayant des troubles d’apprentissage et ils espèrent que Harvey pourra commencer à leur premier choix – un collège du Gloucestershire – plus tard cette année.

Elle a dit au Sun: « Cela me brise le cœur. Je ne veux pas qu’il pense que je me débarrasse de lui.

«C’est sa chance de vivre une vie indépendante, d’acquérir des compétences et de socialiser avec des gens autres que moi.

«J’essaie de l’habituer à ce que je ne sois pas là tout le temps. Mais il va appeler sur son iPad et dire:« Maman, j’ai besoin de toi », et je cours vers lui.

« Quand il sera à trois heures de route, cela me brisera le cœur parce que je ne pourrai pas y arriver car je dois le jongler avec mes autres enfants. »

Harvey est le fils de Price avec l’ancien footballeur Dwight Yorke, mais elle l’a élevé seul pendant une grande partie de sa vie.