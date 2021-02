Katie Price a révélé que la police n’arrêtait pas de se présenter chez elle parce que les fans l’accusaient d’avoir enfreint les règles de verrouillage du coronavirus.

S’exprimant sur Fubar Radio, Katie, maman de cinq enfants, a déclaré que les agents lui avaient dit qu’ils répondaient à des appels sur des messages qu’elle a partagés sur Instagram qui conduisent ses abonnés à croire qu’elle ne suit pas les conseils pour rester à la maison.

Elle a partagé: « Je me dis: ‘Pourquoi es-tu encore là, je suis là? Ils disent: « À cause de votre Instagram. Nous avons eu des plaintes disant que vous n’êtes pas chez vous ou ceci et cela. » «

Katie a poursuivi: « Je me dis, eh bien à chaque fois que vous vous présentez, je suis là, que voulez-vous que je fasse? Et ils ont dit, eh bien, nous devons faire un suivi.

« Nous sommes comme, quoi, pensez-vous que nous avons une fête? J’ai dit, mon fils est extrêmement vulnérable. Nous sommes ici. J’ai dit, vous devez arrêter de croire les gens quand ils vous appellent. Et je je suis gêné. «







Ailleurs dans son entretien avec Bobby Norris et Stephen Leng Katie a discuté de la réaction à son récent documentaire de la BBC où elle a parlé du transfert de son fils Harvey dans un collège résidentiel.

Elle a révélé que depuis l’émission diffusée le mois dernier, Harvey a été nommé ambassadeur de la charité Mencap.

Cela vient après que Katie a lancé la loi Harvey’s en mars 2017, ouvrant une pétition pour faire de l’abus en ligne un crime.

Parlant de la pétition, qui a conduit Katie à s’adresser à la commission des pétitions de la Chambre des communes l’année dernière, elle a déclaré: « Vous savez, quand vous êtes une célébrité, je déteste ce mot, cela prouve simplement que la campagne de pêche à la traîne, vous pouvez utiliser votre pouvoir de créer quelque chose de bien.

« Donc, comme cette pêche à la traîne en ligne, essayer d’en faire une infraction pénale. Cela fait maintenant trois ans que j’ai fait la pétition et nous y sommes presque. »







Katie a déclaré qu’elle travaillait déjà sur son prochain projet pour aider d’autres enfants autistes comme Harvey.

«Je pense que je vais maintenant lancer une autre pétition sur la section sur l’autisme et les personnes handicapées», a-t-elle révélé.

Les téléspectateurs du documentaire de Katie l’ont vue parler de ses craintes que Harvey puisse être injecté de force avec de la drogue avec sa collègue Isabelle Garnett, qui a un fils autiste qui a été sectionné.

Discutant des raisons pour lesquelles elle veut lancer une pétition à ce sujet, Katie a expliqué: «C’est complètement différent de la santé mentale, mais il y a plus de 2000 personnes atteintes d’autisme qui sont sectionnées et qui sont au mauvais endroit.

« Ils ne devraient pas être sectionnés. Alors je pourrais peut-être lancer une pétition à ce sujet. Je suis juste en train de l’examiner davantage. Et évidemment, je voudrais simplement sensibiliser les gens, nous traiter tous de la même manière. »