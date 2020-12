Katie Price a célébré que son fils de 29 pierres, Harvey, avait perdu une demi-pierre en une semaine.

Récemment, la mère de cinq enfants a transformé le garage de son petit ami Carl Woods en un gymnase à domicile pour son enfant aîné.

De plus, l’ancienne mannequin glamour de 42 ans a fait appel à Prep Kitchen pour envoyer des repas spéciaux à l’école de son fils.

Ses efforts ont porté leurs fruits puisqu’elle a rapporté que son fils avait jeté une demi-pierre en une semaine.

Elle a dit OK! magazine: « Nous avons des trucs de gym pour lui et tout a mis dans le garage de Carl.







«Prep Kitchen va également envoyer des repas à son école. Nous voulons tout essayer pour l’aider à perdre du poids.

« Il a perdu 4 kg cette semaine, donc au moins il a perdu quelque chose. »

Katie était en guerre avec son ex Kris sur un tapis roulant alors qu’elle prétendait que son équipement de gym était devenu « walkabout ».







Mais Kris a répliqué que son ex lui avait offert et il a refusé de le rendre après avoir dépensé de l’argent supplémentaire.

Katie a déclaré au Daily Star: « Non, le walkabout … il est toujours parti.

« Ouais, mais voilà. »







Kris a déclaré au Mirror: « Kate jetait un tapis roulant car il était cassé, elle me l’a offert et j’ai dépensé de l’argent pour le recâbler et le réparer.

«Maintenant c’est réglé, elle veut le récupérer? Je ne crois pas qu’elle le veut, je pense juste qu’elle m’utilise pour une autre histoire.

«D’abord c’était sa mère qui le voulait, maintenant c’est Harvey, décidez-vous.







«Sûrement maintenant, Carl a compris que Kate ne cesse de mentionner mon nom.

Katie voulait créer un environnement de gymnastique à la maison pour son fils aîné après que les gymnases n’aient pas pu rester ouverts tout le temps pendant la pandémie.

Harvey est autiste, partiellement aveugle et il a le syndrome de Prader-Willi, une thyroïde sous-active et le diabète.

Son état génétique peut provoquer une faim excessive.







Plus tôt en décembre, Katie était ravie de trouver enfin des pyjamas qui équipaient Harvey en taille 7XL.

Harvey prévoit de faire équipe avec Big Clothing 4 u pour sortir une collection qui a des tailles allant jusqu’à une taille 7XL.

Dans une récente vidéo YouTube, Katie a déclaré au propriétaire de Big Clothing 4 U, Ben Pearson: « Je veux que vous et Harvey fassiez quelque chose ensemble, car c’est à long terme pour lui et il a lui-même un revenu. »

Elle a élaboré: « Il [Harvey] mérite comme tout le monde dans la vie d’avoir une chance.

« Je veux qu’il ait une gamme de vêtements … parce que ce sera pour lui, et c’est pourquoi je suis venu vers toi. »