Katie Price a parlé des raisons qui l’ont aidée à décider de placer son fils Harvey en établissement à temps plein.

L’ancienne mannequin glamour de 42 ans a accordé une interview sincère au Studio 10 en Australie et a déclaré que son fils de 18 ans devait devenir plus autonome au cours des années à venir.

Harvey est sur le spectre autistique et est né avec des incapacités telles que la cécité partielle, le TDAH et le syndrome de Prader-Willi, qui provoque un appétit excessif.

Katie a déclaré qu’elle avait du mal à gérer son fils adolescent de 6 pieds 2 pouces et 29 pierres et craignait que s’il a un changement d’humeur, il puisse être sectionné et son avenir leur sera retiré des mains.

Au cours de l’interview en direct, la star de télé-réalité Kate a donné des détails qui l’ont aidée à prendre la décision «déchirante» de placer Harvey dans une maison de retraite, à environ trois heures de chez elle.







S’exprimant dans l’émission, Katie a déclaré: « Ce n’est pas parce que je ne veux pas le voir, mais je dois lui donner une chance d’avoir une vie indépendante et ne pas le laisser me conduire tout le temps. »

Katie a ajouté que Harvey vivra dans l’établissement jusqu’à l’âge de 25 ans et elle espère qu’il aura la chance d’étudier à l’université et de se faire plus d’amis.

Elle pense que c’est une transition importante à faire et que cela lui donnera plus d’options dans sa vie.

Katie a poursuivi: « Alors disons le week-end, s’il a des amis là-bas et qu’ils veulent aller au cinéma, il voudra peut-être faire ça au lieu de venir me voir – ça lui donne juste cette option. »







Elle a expliqué qu’une autre raison pour encourager plus d’indépendance était qu’il dépendait tellement d’elle.

Katie a ajouté: « Il veut que je le câline tout le temps. Il doit apprendre à faire des choses sans moi. »

Harvey est le fils de l’ancien footballeur Dwight Yorke, 49 ans, mais il n’a rien à voir avec son fils depuis sa naissance.

C’est un sujet douloureux avec Katie et elle a dit qu’un prochain documentaire qu’elle a réalisé avec la BBC aidera à « honte » Dwight à reprendre contact.

