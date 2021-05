KATIE Price a déclaré qu’il était « vraiment drôle » que le Royaume-Uni soit arrivé dernier à l’Eurovision hier soir – et a déclaré que les patrons auraient dû la mettre sur scène.

La star de télé-réalité de 42 ans regardait l’événement musical annuel à la maison avec son fiancé Carl Woods.

2 Katie Price a déclaré qu’elle souhaitait se produire à l’Eurovision après ne pas l’avoir fait en 2015 Crédit: PA: Press Association

Elle a déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram: « C’est vraiment drôle.

« Je pense qu’ils devraient me mettre à l’Eurovision, dans une combinaison noire cette fois. Je l’écraserais. »

En regardant James Newman du Royaume-Uni mettant un visage courageux sur sa perte, elle a déclaré: « Je ne sais pas pourquoi il est heureux – il a perdu. »

Carl Woods n’a pas entièrement soutenu sa tentative d’avoir une autre chance à l’Eurovision, qu’elle a tenté pour la dernière fois en 2005.

2 La table finale a rendu la lecture difficile pour le Royaume-Uni avec aucun point tandis que l’Italie a obtenu 524

Elle est arrivée deuxième après avoir interprété la chanson Not Just Anybody dans une combinaison de latex rose mais a perdu de peu contre Javine Hylton qui a chanté Touch My Fire.

Carl lui a dit hier soir: « Je ne peux pas croire qu’il y a un connard qui a fait pire que toi dans ce programme. »

Affrontée, Katie lui a demandé: « Pensez-vous que c’est drôle? » Il a répondu: « C’est très drôle. »

La Grande-Bretagne a été le seul pays à ne pas décrocher un seul point et est arrivée la dernière de la compétition hier soir.

Pendant ce temps, l’Italie et son acte Måneskin ont remporté le titre avec leur chanson Zitti E Buoni.

L’Ahoy Arena de Rotterdam a retenti avec un mélange de huées et d’acclamations lorsque James a reçu la nouvelle décevante qu’il n’avait pas ramassé un seul point.

Lorraine Kelly a été parmi les premières à présenter ses condoléances en tweetant: « Pauvre pauvre James – n’était pas la meilleure chanson mais absolument pas la pire. »