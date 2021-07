KATIE Price a révélé hier qu’elle ressemblait à un « monstre » après son dernier cycle de chirurgie plastique.

La star de la télévision, 43 ans, s’est récemment rendue en Turquie et a emmené son équipe YouTube filmer pour les fans.

14 Katie Price semble méconnaissable après son dernier cycle de chirurgie plastique Crédit : BackGrid

Elle a subi une liposuccion du corps entier, un lifting des yeux et des lèvres, une liposuccion sous le menton et de la graisse injectée dans ses fesses – et semble méconnaissable comme le montrent nos photos exclusives.

Elle s’est réveillée pour se faire dire qu’elle aurait besoin d’une transfusion – mais a refusé de craindre Covid du sang.

La mère de cinq enfants a admis avoir pensé: « Qu’est-ce que j’ai fait, bordel? »

Et le fiancé Carl Woods – qui regardait dans la salle d’opération – craignait qu’elle ne soit morte.

14 Katie a subi une liposuccion complète du corps, un lifting des yeux et des lèvres, une liposuccion sous le menton et de la graisse injectée dans ses fesses Crédit : BackGrid

14 Katie Price dit qu’elle ressemblait à un « monstre » après s’être réveillée de la chirurgie Crédit : BackGrid

14 Katie a eu l’opération il y a trois semaines et s’est rétablie en Turquie Crédit : BackGrid

Katie a déclaré au Sun: « Honnêtement, je suis allé en enfer et je suis revenu, c’était horrible – » Oh mon Dieu, je ressemble à un monstre sorti d’un film d’horreur « .

« J’ai juste pensé : ‘Ça y est, je vais mourir. J’avais peur d’avoir l’air d’un monstre, comme cette Bride of Wildenstein ou une fausse poupée.

«Je me suis réveillé avec des trous et des points de suture sur tout le corps. J’ai l’air d’avoir des moustaches de chat qui sortent de mon nez et de mes yeux. Mais je veux juste récupérer la vieille Katie !

Katie a eu l’opération il y a trois semaines et s’est rétablie en Turquie avant de faire face à une quarantaine au Royaume-Uni.

14 Katie Price devra être mise en quarantaine au Royaume-Uni à son retour de Turquie Crédit : BackGrid

14 Katie se qualifie de « vétéran de la chirurgie » après trois liftings Crédit : BackGrid

14 Katie Price affirme que le Botox ne fonctionne plus pour elle car elle en a tellement depuis 30 Crédit : Splash

Elle se qualifie de « vétéran de la chirurgie » après trois liftings et une liposuccion autant de fois.

Elle a perdu le compte de ses emplois de seins – pensant que c’est environ 12 ans, et dit que le Botox ne fonctionne plus pour elle car elle en a tellement depuis 30 ans.

Katie avait l’air naturellement jolie pendant sa carrière de mannequin et elle a dit : « Je n’ai jamais touché mon visage jusqu’à mes 30 ans, alors maintenant j’ai 43 ans, je vais faire ce que j’aime! »

Elle a misé sur deux pierres en lock-out. Et elle attribue sa prise de poids et ses problèmes de confiance au fait qu’elle s’est cassé les deux pieds en tombant d’un mur en vacances en Turquie l’année dernière.

14 Le fiancé Carl Woods – en train de regarder dans la salle d’opération – craignait qu’elle ne soit morte Crédit : BackGrid

14 Katie Price est déterminée à être à son meilleur pour son mariage avec Carl Crédit : BackGrid

Avec son mariage avec Carl, 31 ans, prévu cette année, Katie est déterminée à être à son meilleur.

Elle a admis : « Chaque jour, je me regardais et je me disais : ‘Jésus-Christ, je me laisse aller’. Je ne pouvais pas courir et je ne faisais que manger.

« Tout le monde sait que je ne ressemblais plus à ce que j’avais l’habitude d’être, je n’ai jamais été aussi grosse ! Je veux que les gens sachent pourquoi j’ai fait ce que j’ai fait.

« Ce n’est pas parce que je suis malheureux, je n’ai jamais été aussi heureux – je suis dans une relation amoureuse. Mais je veux juste que l’ancien moi revienne.

14 Katie a perdu tellement de sang que les médecins ont demandé une transfusion Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

Katie a insisté sur le fait qu’elle ne voulait pas ressembler à des filles à l’aérographe sur Instagram, « juste un peu plus fraîche ».

Elle a ajouté: « Depuis mon accident et étant en fauteuil roulant, j’ai pris du poids et j’ai eu du mal à avoir les pieds plus lourds

« Alors j’ai pensé, ça suffit, je veux ressembler à l’ancienne Katie, Carl en avait marre de mes gémissements, alors je recommencerais et je ferais tout réparer avant notre mariage. »

Bien que la Turquie soit sur la liste rouge des voyages, Katie a laissé ses enfants avec leurs pères pendant trois semaines et s’est envolée pour le Dr Karim à la clinique Comfort Zone.

14 Katie a admis avoir pensé « qu’est-ce que j’ai pu faire? » après la chirurgie Crédit : Instagram

Elle a ajouté: « J’ai toujours été honnête sur ce que j’ai fait et je voulais faire un mini documentaire sur ce qui se passe quand vous passez sous le couteau.

«C’est toujours dangereux d’être mis sous anesthésie, vous ne pouvez pas prendre de décisions vous-même si quelque chose ne va pas, alors je voulais que cela soit filmé et que Carl soit là aussi. . . et je suis content qu’il l’ait été !

Katie a perdu tellement de sang que les médecins ont demandé une transfusion.

Elle a ajouté: «Je viens de penser:« S’il vous plaît, non, ne laissez pas cela se produire – c’est ça, alors – je vais mourir.

14 Katie insiste sur le fait qu’elle ne veut pas ressembler à des filles à l’aérographe sur Instagram, « juste un peu plus fraîche » Crédit : instagram

« Ils m’ont demandé quand je venais encore et je ne pouvais pas penser correctement. Carl était comme, ‘Pourquoi voudriez-vous deux pintes de sang d’une personne au hasard en vous avec Covid autour?’.

« J’étais comme ‘Ouais, je ne voulais pas me couper accidentellement et le lécher et que ce soit le sang de quelqu’un d’autre – ça m’a rendu malade, alors j’ai dit non.

« Je me sens faible, mais je mange bien et je prends des comprimés pour m’aider. »

Katie a ri de la façon dont sa relation avec Carl était basée sur le fait qu’il s’occupait d’elle après les visites à l’hôpital. Et elle a plaisanté en disant que c’était un « gros risque » qu’il parcoure un kilomètre si l’opération tournait mal.

14 Katie Price dit qu’elle ne voudrait jamais que ses jeunes enfants ou Harvey la voient tout droit sortie de la chirurgie Crédit : BackGrid

Elle a ajouté: «J’étais préoccupée par le travail des lèvres parce qu’après la chirurgie, cela ressemblait à une fente labiale, pas qu’il y ait quelque chose de mal avec une fente labiale.

« Carl craignait que mon nez soit différent et, évidemment, je suis tellement enflé que tout est beaucoup plus gros en ce moment. Le médecin est entré et a dessiné sur tout mon corps et Carl m’a dit : « Qu’est-ce que c’est ? Êtes-vous sûr de vouloir tout cela ? »

« Il a dit : ‘Je t’aime comme tu es. Je ne t’épouserais pas autrement. Alors si tu veux qu’on le fasse, qu’on le fasse mais je ne veux plus me plaindre de ton entretien !’

« J’ai juste dit : « Oui, d’accord, allons-y ! » Et je ne me souviens de rien après ça. Le pauvre Carl a dit que c’était la pire chose qu’il ait jamais vue – il pensait que j’étais mort.

14 Carl a été aux côtés de Katie alors qu’elle se remet de l’opération en Turquie Crédit : Instagram

« Il a dit qu’il y avait plein de tubes et il était contrarié car j’avais l’air complètement impuissant. Il a dit que c’était comme regarder un morceau de viande se découper. Mais j’adore ça. Je ne vois pas encore de différence car tout est toujours aussi gonflé, mais j’ai fait faire mes extensions de cheveux là-bas aussi et maintenant je me sens comme la vieille Katie.

Expliquant pourquoi elle s’est rendue dans un pays de la liste rouge, Katie a déclaré : « La Turquie est le meilleur endroit pour la chirurgie. Je dois m’isoler à la maison pendant cinq jours, même si je suis doublement piquée.

« J’ai été loin de mes enfants pendant trois semaines, ce qui a été affreux, mais je les ai confrontés.

«Je ne laisserais pas mes jeunes enfants ou Harvey me voir comme ça.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait de sa dernière opération, elle a ajouté : « Non, je le referais. . peut-être dans cinq à dix ans.