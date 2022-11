Katie Price déconcerte les fans alors qu’elle porte un imperméable géant transparent en Thaïlande après le ’16e boulot’

KATIE Price a laissé ses fans déconcertés après être sortis dans un imperméable géant transparent lors d’un rendez-vous romantique en Thaïlande avec Carl Woods.

L’ancien mannequin glamour l’a gardé décontracté dans des vêtements amples et des curseurs, se couvrant d’un poncho teinté d’orange en cas de mauvais temps.

Katie a été vue dans un poncho de pluie transparent géant lors d'une soirée

Elle et Carl ont emballé le PDA dans leurs t-shirts fantaisie[/caption]

Katie, 44 ans, qui s’est rendue chez un chirurgien esthétique plus tôt cette semaine et dont on dit qu’elle se fait refaire les seins, avait l’air décontractée lors de sa soirée.

La mère de cinq enfants a enfilé un imperméable poncho de style touriste pour la soirée, sur des leggings noirs, un short rose et un t-shirt fantaisie.

Elle a assorti avec son fiancé Carl Woods des hauts imprimés d’un coucher de soleil et du nom d’une célèbre plage thaïlandaise, Koh Tao.

Marchant main dans la main avec Carl, 33 ans, qui a attaché ses cheveux en un chignon d’homme, Katie est apparue sans maquillage alors qu’elle coiffait également ses cheveux.

Alors que Carl optait pour un bas de jogging noir décontracté et une paire de baskets blanches étincelantes, Katie a complété son look avec des curseurs verts.

Le couple s’est emballé sur le PDA alors qu’ils montraient leurs choix de tenues bizarres, se penchant pour un baiser lors de leur soirée en Thaïlande.

Elle s’est envolée avec son fiancé Carl pour des vacances à 252 £ par nuit, alors qu’elle s’éclaboussait avant son audience de mise en faillite.

Plus tôt cette semaine, Katie et Carl ont été aperçus à Bangkok alors qu’ils se rendaient ensemble à une consultation, avec l’intention d’avoir plus de chirurgie plastique.

Cela marquerait le 16e boulot de Katie si elle passait sous le bistouri.





Cette année, sa famille aurait été «horrifiée» après qu’elle soit de nouveau passée sous le bistouri pour obtenir son «plus gros boulot de tous les temps».

Ses proches se seraient dits “déçus” des médecins bruxellois qui ont accepté de procéder à l’opération.

Une source a déclaré au Mirror à l’époque : « Ça devient vraiment idiot maintenant et plus qu’un peu irresponsable. Tout le monde est assez horrifié, pour être honnête.

Sa mère, Amy Price, avait précédemment admis que Katie “n’avait pas besoin” de passer sous le bistouri, ajoutant : “Elle ne me le dit pas maintenant parce qu’elle sait que je vais devenir balistique.”

“Peut-être qu’elle le fait parce qu’elle ne se sent pas assez attirante, ou peut-être que c’est une dysmorphie corporelle. Une partie du problème est qu’elle obtient ses chirurgies gratuitement, donc quelqu’un capitalise toujours sur son nom.

Ailleurs, l’ancien concessionnaire automobile Carl a également risqué sept ans de prison après s’être déshabillé pour un tournage sexy OnlyFans en Thaïlande.

Katie a également révélé sa silhouette dans un bikini à imprimé animal alors qu’elle se déshabillait également pour se baigner dans la piscine de son hôtel chic.

Elle a enfilé le maillot de bain noir et blanc, qui comportait un imprimé animalier, alors qu’elle laissait ses longues mèches blondes couler derrière elle.

Katie, mère de cinq enfants, a complété son look avec une paire de Crocs blancs, un sac de plage bleu et blanc et son téléphone sur une longue chaîne perlée.

La star d’OnlyFans a révélé un énorme tatouage de licorne sur son ventre, ainsi qu’un cheval encré sur son bras et deux grands tatouages ​​​​de cuisse sur le thème des oiseaux alors qu’elle passait du temps au bord de la piscine.

