Katie Price souffrirait d’une « douleur atroce » à cause de ses blessures au pied et les médecins lui ont dit de « porter à nouveau ses bottes d’hôpital ».

Le conseil vient après que Katie semble avoir fait de grands progrès dans son rétablissement en marchant à nouveau des mois avant que les médecins ne l’avaient prédit.

La femme de 42 ans s’est cassée les deux pieds lors de vacances en Turquie l’été dernier après avoir sauté par-dessus un mur sans se rendre compte qu’il y avait une chute de 25 pieds de l’autre côté.

Cependant, après avoir fait ses premiers pas dans Novembe, les progrès de Katie ont pris un tournant.







(Image: katieprice / Instagram)



Le mannequin a assisté à un rendez-vous à l’hôpital avec son petit ami Carl Woods à Londres aujourd’hui, après quoi elle a été vue en train de mettre ses pieds dans ses bottes de lune sur le tableau de bord de sa voiture.

Une source a ensuite déclaré au Sun que Katie avait pris du recul dans son rétablissement – mais des précautions sont nécessaires compte tenu de la douleur qu’elle ressent.

Ils ont expliqué: «Katie a été laissée dans une douleur atroce en marchant récemment, alors a pris rendez-vous à l’hôpital pour vérifier comment elle guérit.







(Image: katieprice / Instagram)







(Image: katieprice / Instagram)



«Malheureusement, ils ont décidé qu’il était préférable pour elle de remettre ses bottes pendant un moment et de ne pas utiliser à nouveau ses pieds.

«Katie est dévastée par cela, car en novembre, elle pensait qu’elle était vraiment sur la voie d’un rétablissement complet, mais elle suit les conseils médicaux et s’en tiendra aux bottes afin qu’elle puisse, espérons-le, se remettre sur pied le plus tôt possible. «

On avait dit à Katie qu’elle ne pourrait pas marcher pendant 18 mois après son accident au parc à thème.







(Image: katieprice / Instagram)



La maman de cinq enfants a dit que la douleur était si insupportable qu’elle pensait qu’elle perdrait ses deux jambes ou ne marcherait plus jamais.

C’était juste un petit mur qui avait des fleurs sur le dessus et je pensais que c’était la même hauteur de l’autre côté – mais c’était une chute de 25 pieds.

« J’ai atterri sur mes pieds et c’était comme du ciment. J’ai essayé de me lever et je n’ai pas pu. Puis cette douleur a frappé mes jambes et je hurle: » Mes jambes! Mes jambes! « », Se souvient-elle.





(Image: rymi1 / Instagram)







(Image: rymi1 / Instagram)



Après avoir fait des progrès aussi rapides, Katie a été accusée d’avoir simulé ses blessures après avoir été vue se promener aux Maldives des mois plus tard – une rumeur qu’elle a rapidement abattue avec des photographies graphiques de ses pieds « mutilés ».

Une des photos montrait le pied droit enflé de Katie, marqué d’une énorme cicatrice en forme de L allant de sa cheville vers son orteil avec les mêmes points noirs épais apparaissant également sur son côté gauche.

Pour prouver davantage son point, Katie a partagé des images aux rayons X montrant les broches dans ses pieds qui l’ont rendue incapable de marcher pendant six mois.

Dans la légende qui l’accompagne, Katie ne s’est pas retenue alors qu’elle se plaignait de ses blessures « qui changeraient sa vie ».

« Les personnes qui ont dit que je ne m’étais pas cassé les pieds ou les personnes qui ont dit que j’avais subi une opération à l’oignon (même si je n’ai jamais eu d’oignon) n’admettent toujours pas qu’elles m’ont accusée à tort et ont spéculé à nouveau en disant que j’ai tout inventé. , je vais maintenant voir que je n’ai pas menti au point d’avoir subi une CHIRURGIE MAJEURE sur des blessures qui ont changé ma vie », at-elle tiré.