Katie Price a été critiquée par les amoureux des animaux après avoir fait la promotion d’un cardigan en fourrure de renard sur les réseaux sociaux.

L’ancienne mannequin glamour, 42 ans, pouvait être vue posant dans un long cardigan en fourrure de renard et rayonnante pour la caméra dans son dernier post Instagram.

La capuche et le matériau noirs sont visibles, ainsi que la garniture grise plus grise et plus moelleuse.

Katie a légendé la photo: « @lanes_of_fur_london My B for Beautiful Handmade Fur from Lanes Of Fur London!

« Obtenez vos superbes pièces faites à la main pour cette personne spéciale dans votre vie pour Noël [heart-eyes emoji] # LanesOfFurLondon # Noël « .

La maman de cinq enfants a également partagé un article sur l’article sur ses histoires Instagram et a activé un lien « glisser vers le haut » vers la page de la marque.





(Image: INSTAGRAM)



Une visite sur le site Web confirme que le manteau coûte 270 £ et qu’il est fait de véritable fourrure de renard et de laine.

La marque propose des chaussons assortis en fourrure de raton laveur.

Katie a évité de donner aux utilisateurs d’Instagram la chance de partager leur point de vue sur sa promotion de Lanes of Fur London en tant que I’m A Celebrity Get Me Out Of Here! alun a gardé les commentaires sur le post désactivés.

Les utilisateurs d’Instagram, cependant, ont profité de son précédent article de photo de retour pour partager leur colère face à sa dernière promotion.





(Image: INSTAGRAM)



Une personne a écrit: « Pourquoi diable porteriez-vous de la vraie fourrure Katie ?? Pourquoi ?? »

Un autre a commenté: « Honte à vous! Porter de la fourrure et soutenir le meurtre des animaux! Karma vous le rendra !!! »

Pendant ce temps, une autre personne a écrit: « Désactiver les commentaires sur le message REAL FUR après le contrecoup du message supprimé de la semaine dernière. Nous ne sommes pas stupides! »

Ce commentaire semble faire référence à un article précédent maintenant supprimé qui a fait l’objet de critiques similaires, comme indiqué dans The Sun plus tôt ce mois-ci.







(Image: INSTAGRAM)



Ailleurs, un autre a noté: « Votre nouvelle photo fait-elle la promotion de la vraie fourrure? Est-ce la raison pour laquelle vous avez désactivé les commentaires? »

Enfin, on a interrogé Katie sur le fait qu’elle se décrivait auparavant comme une amoureuse des animaux.

Ils ont demandé: « Je voudrais savoir comment vous pouvez suggérer que vous aimez les animaux et pourtant le post après cela vendait des manteaux de fourrure? !!! Dégoûté! »

Un représentant de Katie Price a refusé de commenter lorsqu’il a été approché par The Mirror.

La controverse survient après la mort d’un chiot appartenant à la fille de Katie, la princesse Andre, dans ce que le porte-parole de Katie a appelé un «accident tragique».







(Image: INSTAGRAM)



Cela fait suite à la mort de l’Alsacienne de Katie, Sparkle, décédée après avoir été heurtée par une voiture en février et de son autre chien, Queenie, décédée après avoir été écrasée par une camionnette de livraison de pizza.

L’ancien mannequin glamour avait auparavant un cheval mort dans un accident.

Elisa Allen, directrice du groupe de défense des animaux PETA, a déclaré en juillet: « Katie ne doit plus être autorisée à acquérir d’autres animaux.

«Au moins trois chiens et un cheval sont morts sous sa garde ces dernières années seulement.

«Son attitude coûte la vie à des animaux merveilleux, alors PETA l’exhorte – ainsi que toute autre personne incapable de fournir des soins appropriés aux animaux – à remplir leurs maisons de peluches à la place.

