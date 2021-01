Katie Price semble créer elle-même un deuxième « Mucky Mansion ».

La maison de 2 millions de livres sterling de l’ancien mannequin glamour dans le Sussex a reçu le surnom après l’avoir laissée tomber dans le désarroi, avec des tas de détritus traînant à l’intérieur et à l’extérieur, le terrain devenant délabré et ses animaux de compagnie auraient fait un désordre partout où ils en avaient envie.

La femme de 42 ans a déménagé l’année dernière, s’installant dans une maison louée à 4250 £ par mois à Surrey pendant que des rénovations étaient en cours chez elle.

Et des photos aériennes de la maison de six chambres qu’elle appelle temporairement chez elle semblent montrer qu’elle va dans la même direction.







(Image: Katie Price / Instagram)



Une benne dans le jardin est tellement entassée que des sacs poubelles et des morceaux de déchets en vrac sont jetés autour d’elle.

Il a été rapporté que les tas de dégâts autour du manoir ont laissé la propriété envahie par les rats.

Bien qu’il soit dit que Katie, maman de cinq enfants, ne loue la propriété que pour un mois supplémentaire, on ne sait pas encore si elle restera ou non.

Mais de toute façon, on dirait qu’elle a fait sa marque sur le lieu, avec le garage bourré de vieux meubles et d’appareils électroniques.

Pendant ce temps, on dit que sa place dans le Sussex est encore plus délabrée avec la piscine remplie d’eaux usées sales et de détritus éparpillés dans le jardin.







(Image: SplashNews.com)







(Image: SplashNews.com)



Des matériaux de construction, des déchets et des monticules de terre se trouveraient également tout autour de la propriété.

Le miroir a contacté les représentants de Katie pour commentaires.

Le Mirror a précédemment rapporté comment les tas de déchets laissés pourri dans le jardin de Katie dérangeaient ses nouveaux voisins.

Les gens vivant près de Katie dans le village endormi de Surrey étaient également mécontents que son chien Blade soit laissé dans le jardin pour aboyer sans arrêt à toute heure.

Une voisine qui a tenté de demander poliment à Katie d’amener son chien à l’intérieur a été accueillie avec une réponse plutôt grossière.

Une source a déclaré en exclusivité au Mirror: «Katie avait une lettre postée à sa porte au sujet de son chien Blade laissé à l’extérieur.







(Image: SplashNews.com)



«Il y a eu tellement de plaintes à propos du bruit, le chien aboie toute la journée et est juste laissé là dehors. Il a couru sur la route plusieurs fois et court en aboyant.

«Un voisin lui a écrit une lettre lui demandant de bien vouloir ramener le chien à l’intérieur et lui indiquant qu’on lui avait demandé de le faire à de nombreuses reprises.

« Mais Katie a dessiné un majeur sur la lettre et l’a renvoyée au voisin. Elle pense clairement que c’est drôle et ne la prend pas au sérieux. »

Ils ont ajouté: «Les voisins sont principalement en colère contre le chien, mais ils sont également mécontents des déchets qui s’entassent constamment dans son jardin.







(Image: SplashNews.com)







(Image: SplashNews.com)



«Tout le monde savait dès qu’ils ont entendu qu’elle allait emménager qu’il y aurait des problèmes. Ils étaient au courant du bruit et de l’attention de la presse qui en découleraient, mais les tas de détritus à l’extérieur de sa maison rendent tout le monde fou.

« Elle s’en fiche, elle n’a absolument aucun respect pour les autres. »

Alsacian Blade, que Katie utilise comme chien de garde, a également mordu une fois un livreur qui déposait un colis chez elle.

Le chien a mordu la main de l’homme après que Katie ait ouvert les portes en bois de sa maison.

Et comme elle a reçu son colis après l’incident, une Katie inconsciente a déclaré: « Ne vous inquiétez pas, il ne mordra pas. »







(Image: SplashNews.com)



Le chauffeur anonyme nous a dit: « J’ai été vraiment choqué. Cela n’a pas fait couler de sang mais vous ne vous attendez pas à ce que cela se produise.

«Katie a ouvert les portes sans sortir. Elles sont électriques je pense.

«Je suis allée marcher jusqu’à l’allée mais avant que je puisse, le chien m’a juste mordu la main.

«Elle n’a pas réalisé qu’il l’avait fait et elle m’a dit qu’il ne mordait pas. Je ne pouvais pas y croire.







(Image: SplashNews.com)









«Certains voisins m’ont dit qu’il causait des problèmes avec ses aboiements.

« Ils disent qu’il est vraiment bruyant et persistant. Je l’ai déjà entendu – ça doit être vraiment ennuyeux de vivre à proximité. »

Un représentant de Katie nous a dit à l’époque: «Blade est un chien de garde de protection individuelle, dressé pour aboyer en cas d’intrusion ou de danger imminent.

« Cela a été porté à l’attention de Katie et est en train d’être traité. »