Katie Price prévoit de célébrer ce Noël aussi pleinement que possible avec sa mère malade – qui a reçu un diagnostic de maladie pulmonaire en phase terminale il y a trois ans.

La femme de 42 ans a révélé que sa mère, Amy, avait vu son état de santé se détériorer ces derniers mois, laissant la famille déterminée à célébrer les fêtes tant qu’elle le pouvait.

Katie, maman de cinq enfants, dit qu’elle suit une thérapie pour traiter le fait que la vie de sa mère sera écourtée après avoir reçu un diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique en 2017.

La maladie incurable provoque des cicatrices sur les poumons provoquant des difficultés respiratoires et bien que des traitements puissent être administrés pour soulager les symptômes, il n’existe malheureusement pas de remède pour le moment.







(Image: katieprice / Instagram)



S’adressant à The Sun, Katie a expliqué qu’elle essayait de garder une vision optimiste de l’avenir.

Elle a déclaré: « Cette année, ma mère s’est détériorée davantage, alors je veux juste vraiment faire Noël cette année parce que je ne sais pas combien de temps elle restera ici », a déclaré Katie.

« Il n’y a rien que nous puissions faire à ce sujet, c’est ce dont je parle à un thérapeute, ce à quoi je vais devoir faire face. »







(Image: sophie_pricey / Instagram)



La star a poursuivi: «Je ne dis pas que ce sera son dernier Noël mais je veux vraiment en profiter. J’ai vraiment hâte à ce Noël.

« Le dernier couple a été merdique. Nous nous asseyons tous en cercle et ouvrons nos cadeaux. Nous regardons The Snowman, Home Alone, les mêmes vieux trucs. J’ai hâte d’y être. »

Katie et Amy ont d’abord partagé la triste nouvelle de l’état de santé lors d’une apparition sur Loose Women en 2017.

S’ouvrant courageusement sur son diagnostic, Amy a déclaré à l’époque: «Je retourne voir mon médecin local depuis environ cinq ans pour l’asthme.

«Je n’arrêtais pas de dire que tous les inhalateurs ne fonctionnaient pas, j’ai cette petite toux et ça fait des années.

«Ensuite, j’ai eu une infection pulmonaire, ils ont dit OK alors, allez faire une radiographie.







(Image: sophie_pricey / Instagram)



«Alors j’ai eu une radiographie et quelque chose est apparu, alors mon médecin m’a référé à Toby, un spécialiste, il a dit que vous aviez cette condition.

Partageant sa frustration face à son diagnostic, elle a ajouté: « Je n’ai jamais fumé. J’ai toujours été une sportive.

«Je vais au gymnase tous les matins, j’en fais peut-être deux heures chaque matin et je fais ça depuis des années et des années… Et c’est pourquoi j’étais si surpris d’avoir une maladie pulmonaire.