Katie Price a de nouveau attisé les spéculations sur sa relation avec Carl Woods alors qu’elle se couvrait le ventre avec un coussin – quelques jours à peine après avoir partagé une photo de ses comprimés d’acide folique.

L’ex-mannequin glamour de 42 ans, qui a déjà cinq enfants âgés de 18 à six ans, a fait tout son possible pour faire croire à ses fans que le bébé n ° 6 arrive.

Partageant les résultats de sa tombola sur les extensions de cheveux sur son histoire Instagram, Katie a couvert sa tumeur d’un coussin blanc alors qu’elle fouillait dans un sac à sandwich en plastique contenant tous les noms des personnes qui avaient payé 5 £ pour participer au concours.







« Alors les gars, comme promis, voici les billets de tombola. Qui va gagner les cheveux, mes vieux cheveux? » demanda-t-elle en remuant ses serres à travers les tickets de papier déchirés.

« Et le gagnant est … dun dun du … Safran! Wahey! J’ai hâte de voir une photo de toi dans mes cheveux », cria-t-elle.

Plus tôt cette semaine, Katie avait dévoilé un nouveau look après avoir retiré ses extensions blondes de six semaines, montrant une nouvelle brune élégante.







Mais les fans étaient confus quant à la façon dont elle avait fait la transformation, étant donné que des règles strictes de verrouillage signifient que tous les salons de coiffure sont fermés pour empêcher la propagation du coronavirus.

La dissimulation de l’estomac survient quelques jours seulement après que Katie ait publiquement dit à son petit ami de sept mois, Carl Woods, « c’est ce moment » alors qu’elle partageait un cliché de ses suppléments d’acide folique.

L’acide folique est pris avant la conception et au cours des trois premiers mois de la grossesse pour éviter les malformations congénitales chez les bébés.







Le couple s’est récemment lancé dans des « vacances de bébé » aux Maldives en octobre et elle a même dit au Sun: « Ce serait incroyable d’entrer dans la nouvelle année avec un bébé sur le chemin et une bague au doigt.

« Nous avons essayé – je découvrirai si je suis enceinte le 29 parce que c’est à ce moment-là que mes règles sont dues. »

Bien que la bague ne soit pas encore apparue, Katie a également fait part de son intention de changer de nom si elle se marie pour la quatrième fois.

« Nous sommes enthousiasmés par tout, les bébés et le mariage. J’en ai même discuté avec ma mère et ce que ce sera », a-t-elle dit à OK! magazine.

«Et je changerai mon nom de Katie Price à Katie Woods – je n’ai jamais fait ça avant.