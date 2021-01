Katie Price a changé de look pour 2021.

La mère de cinq enfants a coupé ses longues extensions de 24 pouces en faveur d’un bob recadré coloré dans un ton moka et a révélé qu’elle avait décidé de changer pour améliorer la santé de ses cheveux naturels.

Et elle donne même aux fans une chance de posséder un morceau d’elle – tirage au sort sur ses vieux cheveux.

«J’ai enfin sorti mes extensions et je voulais qu’elles soient coupées pour me débarrasser de toutes les impasses et récupérer la condition», a-t-elle déclaré au Sun.

Et prouvant que Katie est sur le point d’essayer plusieurs nouveaux looks à l’aide d’accessoires pour cheveux, elle a ajouté: « J’ai des perruques si je veux expérimenter par le verrouillage, mais cela donne du repos à mes cheveux! »







(Image: Katie Price / Instagram)



Au cours du week-end, le mannequin, qui valait autrefois environ 42 millions de livres sterling, a donné aux fans la chance de gagner ses extensions blondes au miel qui se vendent 1000 £ après les avoir portées pendant six semaines.

En partageant un message du salon Weaves and Waves, qui présentait un cliché d’une Katie impeccable faisant la moue à la caméra, le message disait: « Katie Price tire au sort son unité principale de 1000 £ d’extensions de cheveux portées seulement 6 semaines car nous avons changé sa couleur. »

Le tirage au sort – qui a coûté aux fans 5 £ pour participer – a laissé les fans de la star déconcertés et hypnotisés.







(Image: katieprice / Instagram)



« Obsédée par le fait que Katie Price est littéralement en train de tirer les cheveux de sa propre tête pour cinq dollars le billet », a pleuré l’un d’eux.

« Putain de merde, Katie Price s’est penchée vers de nouveaux plus bas ici, tirant au sort les cheveux de sa tête pour un cinq par pop », dit un autre en riant.

Katie n’est pas étrangère à la flagellation de ses marchandises et a récemment créé un compte Depop en novembre de l’année dernière, plein d’articles dont elle ne veut plus.







(Image: Katie Price / Instagram)



Selon sa page, elle a vendu 631 articles depuis l’ouverture de sa boutique en ligne et la star a promis aux fans qu’un nouveau trésor de marchandises serait à gagner le 7 janvier.

Elle a expliqué dans sa bio: « Les articles neufs, anciens et pré-aimés portés et appartenant à la seule et unique Katie Price New tombent le 7 janvier à partir de 20 heures. »