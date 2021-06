Katie Price comble d’amour son pote Kerry Katona après les larmes du chanteur pour une nouvelle maison de 2 millions de livres sterling

KATIE Price a comblé aujourd’hui son bon ami Kerry Katona d’amour après l’avoir vue pleurer pour une nouvelle maison de 2 millions de livres sterling.

Pas plus tard qu’hier, The Sun a révélé à quel point la star d’Atomic Kitten a été submergée lorsqu’elle a récupéré les clés de la maison de ses rêves dans le Cheshire.

6 Kerry Katona a été bouleversée alors qu’elle emménageait dans la maison de ses rêves Crédit : BackGrid

Kerry a été vaincu à l’extérieur du manoir après avoir lutté contre la faillite et emménagé dans le nouveau pad de fantaisie.

Aujourd’hui, sa célèbre amie Katie, qui a eu sa part de problèmes d’argent, s’est rendue sur Instagram pour féliciter Kez d’avoir bien fait.

Republiant l’histoire originale de The Sun, elle a écrit: « Oui @kerrykatona7 tu l’as brisé et tous ceux qui ont douté de toi et sont restés loin de toi (levant le doigt emoji) est ce que je leur dis de t’aimer toujours. »

Kerry et Katie sont de grandes amies depuis qu’elles sont apparues ensemble dans I’m A Celebrity en 2004.

6 Katie a félicité son amie pour avoir acheté sa maison Crédit : Instagram

6 Katie a republié notre histoire et a félicité son copain Crédit : Instagram

Pendant ce temps, hier, Kerry a été vue en train de sangloter de joie devant la maison à couper le souffle.

Emotional Kerry a ensuite montré sa maison aux fans sur Instagram, insistant sur le fait qu’elle était enfin de retour au sommet.

Parlant de son retour dans le Cheshire, elle a déclaré: « La dernière fois que j’ai vécu ici, je prenais beaucoup de coca, perdais tout mon argent, traînais avec des têtes qui m’utilisaient et m’abusaient.

« Non seulement j’ai grimpé à mi-chemin, mais j’ai grimpé jusqu’au sommet. »

6 Kerry et Katie sont devenus amis en 2004 après être apparus dans I’m A Celebrity Crédit : Fonctionnalités Rex

« Qui aurait pensé que j’y serais parvenu ? Si vous aviez misé sur les bookmakers si je devais finir mort, j’aurais pris ce pari. »

La propriété décloisonnée a des planchers et des carreaux brillants, des murs blancs et des murs bleus et des poutres de style cottage au plafond.

Il dispose également d’une cuisine ultramoderne, d’un escalier en colimaçon et de spots.

La maison est adossée à un petit lac et Kerry a un immense jardin, avec un espace pour socialiser sur des canapés.

Elle a dit qu’elle n’aurait pas pu changer sa vie sans l’amour et le soutien de son petit ami Ryan Mahoney.

6 Kerry a montré aux fans l’espace de cuisine à la pointe de la technologie dans une vidéo Instagram Crédit : Instagram/Kerry Katona

6 Il y a un impressionnant escalier de balayage menant au premier étage Crédit : Kerry Katona/Instagram

Elle a conclu: « Moi et Ryan sommes des entrepreneurs et nous avons créé notre petit empire et je suis tellement fier.

« J’ai travaillé très dur pour renverser la vapeur. Et je n’aurais pas pu le faire sans mon Ryan. »

Kerry vivait auparavant à Surrey avec Ryan et ses enfants, Heidi, 14 ans, et Max, 13 ans, issus de son mariage avec Mark Croft, et Dylan-Jorge, sept ans, fille de son ex-mari George Kay.