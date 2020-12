Katie Price a critiqué tous ses ex en faisant l’éloge de son petit ami Carl Woods.

L’ancienne mannequin glamour, 42 ans, a déclaré qu’elle était ravie d’être avec Carl, 31 ans, alors qu’il payait pour elle, ce qu’elle a affirmé qu’aucun des hommes avec qui elle avait été auparavant n’avait fait.

Elle a été mariée trois fois, d’abord à Peter Andre de 2005 à 2009 puis à Alex Reid entre 2010 et 2012 et plus récemment à Kieran Hayler, de 2013 à l’année dernière.

Et Katie semblait faire une fouille sur chacun d’entre eux lorsqu’elle s’est rendue sur son compte Instagram lundi pour se vanter de sa romance avec Carl.







(Image: Instagram)







(Image: katieprice / Instagram)



En un clin d’œil, le duo était dans un restaurant et avait fini de manger.

Carl a mis son téléphone sur un lecteur de carte pour payer leur nourriture.

Katie l’a légendé: « Jamais un homme n’a payé avant @CarlJWoods. »







(Image: katieprice / Instagram)



Elle a été critiquée pour la fouille apparente de ses abonnés Instagram.

L’un d’eux a commenté: « Bien sûr, Peter a payé son propre chemin! C’est étrange de voir comment vous continuez d’essayer de prouver qu’il paie son propre chemin alors que personne d’autre ne ressent le besoin de le faire. »

« Pourquoi voudriez-vous même prendre une photo de ça ?? Si bizarre », a déclaré un autre.







(Image: Instagram)



Un troisième a posté: « Je ne crois pas qu’une seconde et dénigrer les papas de vos enfants en public n’est pas gentil, ils peuvent lire tout cela. Soyez simplement heureux, ne vous inquiétez pas de comparer et de prouver des points, ce n’est pas nécessaire . Vous êtes heureux et c’est merveilleux alors profitez-en! «

« Ce n’est pas juste, je parie qu’ils l’ont fait. Peter Andre doit avoir », a convenu un autre.

The Mirror a contacté les représentants de Katie pour obtenir des commentaires.