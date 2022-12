Katie Price bannie de TikTok après que « des fans rapportent des vidéos inquiétantes de ses enfants »

KATIE Price a été bannie de TikTok après que « des fans aient signalé des vidéos inquiétantes de ses enfants ».

La star de télé-réalité ne sera plus autorisée à publier sur la plateforme après avoir enfreint une politique clé.

Elle a partagé des vidéos de ses deux enfants avec son ex-mari Kieran Hayler – Bunny, neuf et huit ans, Jett.

Les images d’enfants sont strictement interdites par TikTok.

Une source a déclaré au Sun : « Katie a été signalée pour avoir mis Bunny et Jett sur TikTok.

« Ils ont tous les deux moins de 13 ans, ce qui enfreint la politique des médias sociaux. Des fans inquiets ont pris contact et elle a maintenant été bannie.

Katie a été mêlée à un drame avec son ex Kieran cette semaine après avoir fait une série de réclamations contre lui.

Kieran a été arrêté parce qu’il était soupçonné de harcèlement et convoqué pour un interrogatoire, mais a ensuite été libéré sans inculpation.

Sa fiancée Michelle Penticost a depuis semblé s’en prendre à Katie – la qualifiant de « toxique et jalouse ».

Dans quelques messages, Michelle a écrit : “Ça me rend malade qu’il y ait des gens qui peuvent mentir à propos de quelqu’un et se faire passer pour si innocents et qui détruisent la réputation de quelqu’un parce qu’ils sont jaloux.”

Elle a partagé une autre citation, qui disait : « Ne faites pas attention aux mots toxiques. Ce que les gens disent est souvent le reflet d’eux-mêmes, pas de vous.

Kieran, qui partage les enfants Bunny, huit ans, et Jett, neuf ans, avec son ex Katie, est parti en vacances avec Michelle et leur fils Apollo au milieu du drame.

L’ancienne strip-teaseuse, 35 ans, a été interrogée par la police lundi au poste de police de Worthing dans le Sussex et libérée dans la soirée.

Cela survient quelques mois seulement après qu’il a critiqué Katie pour avoir enfreint une ordonnance d’interdiction.

Un porte-parole de la police de Sussex a déclaré: “Un homme de 35 ans a été arrêté parce qu’il était soupçonné de harcèlement et a été libéré sous caution par la police pendant que les enquêtes se poursuivent.”

Son représentant a confirmé lundi qu’il avait été interrogé vers 16 h 30 et qu’il avait été libéré le soir même.

Une déclaration a déclaré: «Kieran a aidé la police dans ses enquêtes.

“Aucune autre mesure ne devrait être prise.

“Kieran a été emmené à la police de Worthing hier après-midi et relâché le soir même sans inculpation.”

Cela vient après que Katie ait évité la prison en juin de cette année après avoir enfreint une ordonnance d’éloignement.

Katie a partagé un message « ignoble et méchant » destiné à Michelle Penticost la qualifiant de « s ** g de gouttière ».

Le Sun a contacté le représentant de Katie.

