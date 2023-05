Katie Price baby shock alors que la star fait une nouvelle émission de télévision après son voyage de maternité de substitution pour devenir maman d’un SIXIÈME enfant

KATIE Price réalise un nouveau documentaire télévisé sur son parcours de maternité de substitution pour avoir un sixième enfant, peut révéler The Sun.

La star de 45 ans – qui est de retour avec son ex Carl Woods – cherche désespérément à redevenir maman.

Katie est déjà maman de cinq enfants ; Harvey, 20 ans, avec Dwight Yorke, Junior, 17 ans, et Princess, 15 ans, avec Peter Andre, et Jett, neuf ans, et Bunny, huit ans, avec Kieran Hayler.

Si tout se passe bien, elle suivra les traces des stars de télé-réalité américaines Kim Kardashian et Khloe Kardashian qui ont eu des enfants avec l’aide de mères porteuses.

Une source a déclaré: « Katie est ravie de se lancer dans ce voyage. Elle adore les bébés et ne cache pas qu’elle en veut un autre depuis des lustres.

« Elle a eu des grossesses difficiles avec Bunny et Jett, et a eu du mal à retomber enceinte lorsqu’elle a essayé avec Carl l’année dernière.

« Katie capturera les hauts et les bas de son parcours de maternité de substitution devant la caméra, et elle sait que ses fans voudront tout voir.

« Elle veut désespérément que ses enfants aient un nouveau frère ou une nouvelle sœur. »

Katie n’a pas caché son intention de fonder une famille avec le concessionnaire automobile d’Essex, Carl.

Comment sont conçus les bébés de substitution ? Dans les procédures de maternité de substitution traditionnelles, l’ovule est inséminé artificiellement à l’aide d’une seringue. La maternité de substitution gestationnelle est réalisée par FIV. Au cours de ce processus de fécondation in vitro, l’ovule est retiré des ovaires de la femme et fécondé avec du sperme dans un laboratoire. L’embryon est ensuite planté dans le ventre de la mère porteuse pour grandir et se développer. Cette procédure doit être effectuée par des médecins spécialistes et la mère biologique doit encore avoir des ovaires fonctionnels.

La star a déclaré qu’elle « essayait de tomber enceinte depuis des lustres » – mais n’avait pas de chance et a admis qu’elle pourrait être forcée de se tourner vers la maternité de substitution ou la FIV pour leur bébé tant désiré.

En ayant plus d’enfants, elle a dit au Sun qu’elle avait envie d’un bébé avec Carl.

Dans une conversation exclusive en 2021, l’ancien mannequin a déclaré: « Nous allons appeler le bébé Miracle.

« Je fais ça pour ma mère. Elle m’a dit de faire une FIV pour qu’elle puisse nous voir avoir des enfants. Cela me brisera le cœur si elle ne peut pas.

Elle a également déclaré dans une interview à Netmums : « J’essaie (de tomber enceinte) ! » Sinon, je ferais un substitut – évidemment avec les morceaux de Carl et les miens.

« La FIV est une autre option que nous envisageons parce que nous essayons depuis des lustres et que cela ne se produit tout simplement pas, nous avons donc emprunté la voie de la FIV. »

Le Sun a contacté le représentant de Katie pour un commentaire.

Katie, photographiée ici en 2014 alors qu’elle était enceinte de sa fille Bunny, a eu du mal à retomber enceinte[/caption]