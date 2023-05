Katie Price appelée «la meilleure maman du monde» après la confession émouvante de Harvey sur The One Show

KATIE Price a été saluée comme « la meilleure maman du monde » après son apparition dans The One Show.

La star de My Mucky Mansion a participé à l’émission du magazine BBC One avec un nouveau film « My First Job ».

La star de télé-réalité veut aider son fils Harvey à décrocher son premier emploi

Katie, 44 ans, veut aider son aîné à réaliser son rêve d’obtenir une certaine indépendance en obtenant son premier emploi.

The One Show a rapporté que 86 pour cent des personnes ayant des troubles d’apprentissage désirent un emploi rémunéré mais n’en ont pas.

Mais l’ancien mannequin glamour est devenu émotif dans le segment brut et révélateur comme elle l’a expliqué : « Comme beaucoup d’autres jeunes handicapés, il a du mal à faire la transition vers l’âge adulte – surtout quand il s’agit de trouver un emploi.

« Je ne veux rien de plus qu’Harvey trouve l’emploi de ses rêves, mais parce qu’il a tellement besoin de soutien, je crains que ce ne soit pas possible. »

Mais après avoir rencontré d’autres personnes souffrant de problèmes d’élocution, notamment l’assistante médicale Codie, qui effectue un stage à l’hôpital Pinderfields de Wakefield, Katie a de l’espoir.

L’ajout: « Après avoir rencontré les familles aujourd’hui, je me rends compte que Harvey peut obtenir un travail épanouissant et j’espère qu’il pourra obtenir l’indépendance qu’il recherche désespérément. »

Katie a donné naissance à Harvey – qui souffre de dysplasie septo-optique, de cécité, ainsi que d’autisme et du syndrome de Prader-Willi – en 2002 après sa relation avec l’ancien footballeur Dwight Yorke.

Et les téléspectateurs ont afflué sur les réseaux sociaux pour exprimer à quel point ils admiraient l’ancienne camarade de camp I’m A Celebrity pour les soins qu’elle prodigue à son fils.

L’un d’eux a déclaré: « J’adore la relation entre Katie et Harvey !! Bravo à eux deux de vouloir plus de la vie pour lui.

Une deuxième s’est exclamée : « On peut en dire beaucoup sur Katie Price, mais personne ne peut dire qu’elle n’est pas une bonne maman. En fait, elle semble être la meilleure maman du monde avec Harvey.

Pendant ce temps, un autre a écrit : « C’est tellement agréable de voir ce côté de Katie. Elle est honnêtement une si bonne maman et a tant fait pour Harvey au fil des ans.

Et un quatrième a écrit : « Deux personnes incroyables. Le handicap ne doit pas être considéré comme un problème ! Nous pouvons tous contribuer à la société !

Ils ont ajouté: « Gardez des étoiles scintillantes Soyez incroyable! »

Le couple s'est rendu à Wakefield pour rencontrer d'autres personnes ayant des difficultés d'apprentissage

Katie a avoué que c'était le rêve de Harvey d'avoir une certaine indépendance

Harvey souffre de dysplasie septo-optique, de cécité, ainsi que d'autisme et du syndrome de Prader-Willi