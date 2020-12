Junior Andre a accusé sa mère Katie Price de « creuser l’or » dans sa relation avec son petit ami Carl Woods.

L’ancien mannequin glamour, 42 ans, a commencé à sortir avec l’ancien concurrent de Love Island Carl, 31 ans, plus tôt cette année.

Dans un clip de la chaîne YouTube de Katie Price diffusé sur le site Web The Sun, après une virée shopping avec Carl, Katie a déclaré: « Nous passons une très très bonne journée. Il m’a offert une nouvelle paire de baskets.

Carl a alors répondu: « Ouais, vous recevez tous les cadeaux et tout ça. »

« Les gens disent que Carl cherche de l’or sur maman, c’est l’inverse », a commenté Junior. «Je ne me souviens pas de la dernière fois que Carl a laissé maman payer quoi que ce soit.

Une Katie agréablement surprise fit alors un geste à Carl et dit: « Je suis un chercheur d’or pour toi! Oh, j’adore ça … pour une fois. »

Katie a révélé au Sun: «Nous savons que nous allons nous marier et avoir des enfants.

«Nous avons déposé le nom Priceywoods.

«Je suis tellement excité. C’est tellement agréable d’être avec un homme qui ne veut pas être célèbre.

« Il y a beaucoup de Mr Price là-bas, mais il n’y a pas de Mr Woods. »

L’ancienne mannequin glamour a également révélé qu’elle prévoyait de changer son nom en Katie Woods lorsqu’elle épousera l’ancienne star de Love Island.

Carl serait le quatrième mari de Katie après ses mariages avec Peter Andre, Alex Reid et Kieran Hayler.

Katie est la mère du fils aîné Harvey Price de sa relation avec Dwight Yorke, alors qu’elle partage Junior et sa fille Princess avec Peter, et partage également Jett et Bunny avec son ex-mari Kieran.

Katie annoncera-t-elle bientôt l’arrivée imminente du bébé numéro six?

