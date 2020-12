Katie Price a été accusée d’avoir bafoué les règles de quarantaine après que Junior ait été photographiée à son domicile dans un message sur les réseaux sociaux qu’elle a partagé 48 heures après son retour de Turquie.

L’ancienne mannequin glamour de 42 ans est revenue au Royaume-Uni samedi après être retournée en Turquie pour un traitement dentaire d’urgence après la chute de deux de ses facettes.

La Turquie ne figure pas sur la liste des couloirs de voyage de l’Angleterre, ce qui signifie que les visiteurs qui reviennent devraient s’auto-isoler chez eux pendant 10 jours.

Les projets de Noël de Katie ont été lancés en l’air à cause du voyage, car cette année, elle s’attendait à avoir ses cinq enfants sous le même toit pour le grand jour.

Cependant, Katie a subi un test privé sur écouvillon Covid à son retour de Turquie.

Les passagers peuvent être dispensés de l’isolement en payant pour un test Covid privé – mais ne peuvent le terminer que cinq jours après avoir quitté le pays non exempté, selon les directives gouvernementales.

Les voyageurs ne sont autorisés à cesser de s’isoler que lorsqu’ils ont reçu un résultat négatif.

Dimanche, la star de télé-réalité s’est rendue sur les réseaux sociaux et a partagé une vidéo de Junior avec ses 2,3 millions d’abonnés Instagram.

Lorsqu'il a été approché par The Mirror pour un commentaire, un représentant de Katie Price a soutenu qu'il s'agissait en fait de vieilles images.







Dans le clip, Junior a enfilé un sweat à capuche noir alors qu’il se joignait à chanter Sweet Child O ‘Mine avec la télévision.

On pouvait entendre Katie, maman, en arrière-plan, glousser à côté du clip.

La caméra s’est ensuite tournée vers Carl, qui semble porter les mêmes vêtements dans au moins deux des histoires.

Depuis son retour de Turquie avec Carl, la famille semble également avoir retrouvé leur nouveau chiot Precious ainsi que le chien de Carl, Sid.







Les derniers clips de Katie arrivent peu de temps après qu’elle se soit précipitée en Turquie avec Carl pour faire réparer ses facettes après la chute de deux dents.

Le couple est rapidement rentré au Royaume-Uni samedi et a depuis partagé plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux alors qu’ils s’installaient chez eux.

Cette année, la maman de cinq enfants espérait avoir tous ses enfants sous le même toit pour célébrer ensemble les fêtes de fin d’année.







On disait que Katie était ravie d’avoir Harvey, 18 ans, Junior, 15 ans, et Princess, 13 ans et Jett, sept ans, et Bunny, six ans, tous ensemble.

Le représentant de la star a également récemment confirmé au Mirror que Katie prenait la sécurité très au sérieux et veillerait à ce qu’elle ne porte pas Covid-19.

« Katie plus que quiconque sait combien il est important de rester en sécurité, en particulier à Noël et elle fera un test pour s’assurer que la famille peut tout passer ensemble », nous a dit le représentant.

