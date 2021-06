Katie Price ‘a offert un gros prix’ pour aller sur Big Brother Australia

KATIE Price se serait vu offrir un gros contrat pour aller sur Big Brother Australia.

Elle a remporté l’émission britannique en 2015, mais son passage dans la série a été gâché par la maladie après la fuite d’un de ses implants mammaires et une infection.

Katie Price – photographiée sur I'm A Celeb en 2009 – s'est vu offrir beaucoup d'argent pour jouer dans Big Brother Australia

Cependant, les patrons de la télévision pensent qu’elle sautera sur l’occasion de retourner en Down Under si l’argent est juste et que Big Brother VIP est prêt à payer des « frais substantiels ».

Une source a dit Le miroir: « Katie est vraiment populaire en Australie. Si elle va au Morning Show, elle est toujours tendance.

« Il y a une vraie excitation à son sujet – les producteurs l’ont regardée sur la version britannique et ont immédiatement su qu’elle serait un succès auprès des téléspectateurs australiens. »

Le Sun a contacté le représentant de Katie pour commentaires.

Katie, 42 ans, a remporté la série en 2015

Katie n’est pas étrangère à la télé-réalité puisqu’elle a rencontré son premier mari Peter Andre dans I’m A Celebrity Get Me Out Of Here! en 2004.

Elle est retournée dans la jungle en 2009, et son spectacle solo Katie Price : My Crazy Life est actuellement diffusé sur TLC UK.

Mais Kaie a également prévu de tomber enceinte – et a déclaré qu’elle appellerait son bébé Lisbonne si elle atteignait son objectif de se lever au Portugal.

La star s’est envolée pour l’Algarve avec son fiancé de 32 ans, Carl Woods, dès que les restrictions de voyage au Royaume-Uni ont été levées le mois dernier.





Il a été rapporté que l’ancien mannequin glamour, qui a déclaré vouloir avoir un sixième enfant, donnerait à un bébé le nom de la capitale portugaise si elle tombe enceinte pendant ses vacances.

Une source a dit à New! magazine : « Après leurs vacances au Portugal, elle espère pouvoir être enceinte.

« Elle a même plaisanté en disant que si c’était le cas, ils nommeraient le bébé après les vacances! »

Bien que Price ait déjà discuté de la FIV, des sources proches de Katie ont déclaré qu’elle gardait toujours l’espoir de tomber enceinte naturellement.