Katie Price a plaidé pour que les producteurs de télévision l’inscrivent en tant que petit ami, Carl Woods, l’appelant «une chanteuse absolument merdique».

La star a désespérément envie d’aller sur le chanteur masqué après s’être assise sur son canapé à chanter des émissions de chant samedi soir.

Elle a ensuite regardé The Voice – et dit qu’elle devrait être autorisée sur la version célébrité.

Katie a dit plus tard à Simon Cowell qu’elle était prête pour le facteur X malgré que Carl, peu impressionné, ait pris des photos de ses talents vocaux tout au long de la nuit.

La maman de cinq enfants a sérénadé son amant alors qu’elle criait un appel aux dirigeants de la télévision sur Instagram.







Ennuyée, Katie en avait assez de ses reproches et s’est tournée vers les médias sociaux pour dire au monde qu’elle est à louer.

«Nous regardons le Mask (Masked Singer) et il pense vraiment que je ne peux pas chanter», gémit-elle dans une vidéo avant de se tourner vers Carl insensible.

Il a brutalement répondu: « Vous êtes une chanteuse de merde absolue » – avant qu’elle n’essaye de prouver que son petit ami a tort.

Elle a ensuite ceinturé You’re Gonna Love Me de Jennifer Hudson de Dreamgirls mais il n’a pas été vendu.







Katie est revenue une heure plus tard en disant: « Nous regardons maintenant The Voice et je sais pertinemment qu’ils se tourneraient pour moi! »

Carl, toujours affalé sur le canapé, n’avait pas appris et a dit: « Producteurs, si vous regardez et que vous avez besoin de chanteurs de merde, il y en a un ici qui bâillonne. »

Il a ajouté: « Je veux dire que vous devez l’admirer pour avoir essayé, elle croit vraiment qu’elle sait chanter. »

« Perdez-vous! Je peux! » stupéfaite répondit Katie.









« Pas bien, tu ne peux pas, » revint-il.

Elle a continué à chanter pour tenter d’impressionner tous les producteurs qui regardaient.

Vendredi soir, Carl a plaisanté en disant que les choses étaient «sur le point de devenir sauvages» alors qu’il dégustait une bière sans alcool dans la maison familiale.

«Quand elle ne boit plus, vous non plus», écrit-il.

« Il est sur le point de devenir sauvage @katieprice. »