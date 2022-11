Katie Price a l’air très différente alors qu’elle partage le retour de la douche dans la jungle I’m A Celeb

KATIE Price a revisité son deuxième passage dans la jungle I’m A Celebrity en partageant quelques clichés sexy.

Ayant tout appris sur la vie de camp en 2004, Katie est devenue la première et reste la seule candidate à jouer dans une deuxième série, revenant en 2009.

Katie Price se souvient de son passage dans la jungle en 2009[/caption] TVI Instagram/@katieprice

Katie s’ennuie de I’m A Celeb de cette année[/caption]

Cette année-là, elle a emballé une gamme de bikinis grésillants et a donné aux téléspectateurs un œil dans la célèbre douche cascade.

Le numéro à froufrous rouges qu’elle a partagé en tant que retour sur Instagram a certainement fait l’affaire, l’amenant sur la liste des moments de douche les plus sexy de tous les temps.

Une autre photo la montrait avec ses vêtements de jungle kaki attachés à la taille pour révéler son ventre bronzé.

Elle l’a légendé avec tendresse: “C’était l’époque.”

Katie, qui a rencontré son premier mari Peter Andre dans la jungle en 2004, n’est pas fan de I’m A Celebrity de cette année, la qualifiant d'”ennuyeuse”.

La femme de 44 ans a demandé à ses abonnés Instagram s’ils ressentaient la même chose qu’elle, mais n’ont pas encore partagé les résultats du sondage.

La série 2022 d’IAC a démarré avec succès avec 10,2 millions d’écoutes pour regarder le programme revenir dans son foyer spirituel en Australie, en hausse d’un million par rapport à la soirée de lancement de l’année dernière.

Le bonus supplémentaire d’un Matt Hancock arrivé en retard a gardé la majeure partie de ceux collés à leurs écrans, bien qu’après six essais consécutifs de Bushtucker, un sentiment d’ennui s’est installé avec le surnom de “Matt Hancock show”.





Plus tôt cette semaine, Katie a exprimé sa déception après que Ant et Dec aient fait une blague sur le SSPT.

Le duo a déclaré qu’il souffrait de trouble de stress post-traumatique lorsqu’il a entendu son morceau Let’s Get Ready to Rhumble.

La mannequin Katie, qui a été initialement diagnostiquée avec le trouble en 2018, était l’une des nombreuses personnes qui n’ont pas été impressionnées par le bâillon.

Elle a republié une déclaration de PTSD UK, qui a claqué le commentaire et elle a ajouté une série d’emojis applaudissant.

La fondatrice de PTSD – Jacqui Suttie – a écrit une lettre ouverte à ITV à propos de la blague et a appelé la chaîne à faire « mieux ».

Elle a déclaré: «Utiliser le SSPT comme punchline dans une blague non seulement stigmatise davantage la réalité de la maladie, mais cela désensibilise également de manière incorrecte et inutile les symptômes débilitants qui peuvent entraîner des problèmes familiaux, le chômage, des problèmes de santé physique, l’automutilation. , l’itinérance, l’alcoolisme et la toxicomanie, et finalement le suicide.

“Des blagues comme celle-ci, utiliser le SSPT dans le cadre du bâillon n’est qu’un parmi une longue liste d’exemples où les gens utilisent le SSPT d’une manière vraiment irrespectueuse – mais pensez qu’en tant que leaders de la campagne de santé mentale” Britain Get Talking”, vous devrait donner l’exemple et donc estimer qu’ITV a un devoir de diligence envers ses téléspectateurs, ce qui inclut des commentaires comme celui-ci qui sont non seulement inutiles, mais peuvent également être extrêmement préjudiciables aux personnes touchées par le trouble de stress post-traumatique.

La lettre indiquait également que le commentaire avait probablement été fait en plaisantant et que le scénario avait probablement été écrit par un tiers.

Katie a précédemment déclaré que son SSPT avait commencé après une série d’incidents horribles, notamment avoir été violée sous la menace d’une arme à feu en Afrique du Sud.

Elle a également dit avoir été violée à l’âge de sept ans dans un parc.

La maman de cinq enfants a déclaré: “Après des années de négligence, j’ai fait une dépression nerveuse en 2018. On m’a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique,

“J’ai fait une grave dépression il y a quelques années, une dépression en plus du SSPT, j’étais suicidaire, je ne voulais pas être ici. J’ai essayé de me suicider.”

Elle a demandé un traitement pour le SSPT au prieuré à plusieurs reprises.

Katie n’a pas été impressionnée par le bâillon SSPT d’Ant et Dec cette semaine[/caption] Érotème

Le duo a déclaré qu’il était stressé après avoir entendu son classique des années 90, Let’s Get Ready to Rhumble[/caption]