Katie Price a gâté pourri avec des fleurs de 10000 £ de Carl Woods le jour de la Saint-Valentin

Katie Price a été gâtée pourrie par son petit ami Carl Woods le jour de la Saint-Valentin alors qu’il lui offrait des fleurs d’une valeur de 10000 £.

L’ancienne fille glamour, 42 ans, a reçu deux énormes bouquets d’une valeur de 5000 £ chacun alors qu’ils passaient leur première Saint-Valentin ensemble.

Elle aurait également reçu un panier d’une valeur de 500 £ de son partenaire amoureux, ainsi qu’un tas de ballons.

Katie a été photographiée debout devant sa maison dans l’Essex, tenant ses deux énormes bouquets de fleurs, tout en donnant à Carl un doux baiser pour lui dire merci.

Elle ne pouvait pas cacher la joie sur son visage alors qu'elle posait les yeux sur les immenses étalages floraux, que Carl avait vu monter dans l'allée.







Le couple sort ensemble depuis l’année dernière et leur romance semble aller de mieux en mieux.

Katie rêve déjà d’épouser son amoureux des petits jouets et a hâte d’avoir un bébé avec lui.

La maman de cinq enfants admet qu'elle est amoureuse et qu'elle a hâte de s'installer avec l'ancien concurrent de Love Island.







Lors d’une récente apparition au Packed Lunch de Steph, Katie a avoué qu’elle planifiait déjà le mariage et avait choisi la robe parfaite.

Elle a dit: « Nous nous marierons cette année et nous savons déjà comment nous allons le faire et ma robe. »

L'animateur Steph McGovern a alors demandé: « Êtes-vous déjà planifié? » et Katie a répondu: « Oui, nous savons exactement tout et tout le monde sera tellement choqué cette fois.







« Parce que, d’une part, c’est la vraie affaire et c’est pour toujours. Et, deuxièmement, le style vestimentaire et le style du mariage. »

S’ils réussissent dans l’allée, ce sera le quatrième mariage de Katie.

Elle avait précédemment épousé Peter Andre, le père de ses deux enfants Junior et Princess, en 2005, mais le mariage s'est terminé par un divorce en 2009.







Son deuxième mariage, avec le combattant MMA et l’acteur Alex Reid, a duré de 2010 à 2011.

Alors que son troisième mariage à taux d’amour, Kieran Hayler a duré de 2013 à 2019.

Ils se sont séparés après qu’elle l’ait surpris en train de la tromper.

Elle a également deux enfants avec Kieran, Jett et Bunny, ainsi que son fils Harvey, 18 ans, issu d’une relation précédente.