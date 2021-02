Katie Price a demandé un « badge bleu » après avoir affirmé qu’elle serait invalide à vie après s’être cassé les deux pieds.

L’ancienne mannequin glamour de 42 ans s’est blessée aux deux pieds lors d’une chute d’un mur de 25 pieds lors de vacances en Turquie l’année dernière.

Elle fait maintenant face à plus de chirurgie pour avoir les jambes alignées et ne peut pas rester debout plus de 20 minutes à la fois.

Katie a décrit la douleur constante qu’elle ressent après l’effondrement de la voûte plantaire de l’un de ses pieds et qu’elle a besoin de séances de physiothérapie quatre fois par semaine dans le but de réconforter ses blessures.

S’adressant au Sun, Katie a déclaré que la perspective d’une chirurgie supplémentaire est réelle car elle souffre d’une « jambe plus longue que l’autre ».







Expliquant ce qui s’est passé, Katie a déclaré: « Là où j’ai surcompensé ma marche, parce qu’une jambe est plus longue que l’autre, cela a affecté mes hanches, mon dos et maintenant mes genoux. »

Katie a dit qu’elle travaillait sur ses jambes mais qu’il y avait «du travail» pour les régler car elle aura besoin de «les aligner».

Katie porte actuellement des «coussinets dans ses chaussures» pour aider avec son arc effondré et que les blessures ont «affecté notre vie à la maison de façon dramatique».

Elle dit qu’elle «ne peut plus faire de choses amusantes avec mes enfants» et qu’elle a besoin de son fauteuil roulant s’ils doivent marcher loin.







La star de télé-réalité a déclaré que c’était « émotionnellement très dur » car elle ne pouvait marcher que 20 minutes avant que la douleur ne soit insupportable.

Cela signifie qu’elle se qualifie médicalement pour un badge bleu et elle admet qu’elle en a déjà demandé un.

Katie a déclaré: «Je suis un handicap enregistré et j’ai reçu des lettres des médecins pour me certifier pour un badge bleu, que j’ai envoyé pour.

Elle veut «se garer près des entrées des magasins» car cela «me paralyserait de marcher de l’arrière d’un parking à un magasin et de revenir».

