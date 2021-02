Katie Price a révélé qu’elle avait décidé d’abandonner son nom de naissance complet à l’adolescence alors qu’elle faisait sa marque dans le monde du mannequinat.

La personnalité de la télé-réalité de 42 ans a été connue sous le nom de Katie par les fans pendant la majeure partie de sa carrière – mais ce n’est pas son vrai nom.

Elle est née Katrina Amy Alexandria Alexis Infield – plus tard, elle l’a changée lorsqu’elle a commencé dans l’industrie du showbiz, en raison de sa haine pour cela.

«Je détestais la mienne, je suis née Katrina Amy Alexandria Alexis Infield», a-t-elle déclaré au Sun.

« Je ne sais pas ce que ma mère pensait! »

Katie a changé son nom à l’âge de 17 ans – ayant à l’origine le nom de famille de son père Ray Infield avant de s’appeler Price après que sa mère ait épousé le constructeur Paul Price.







(Image: INSTAGRAM)



Elle a ensuite été connue sous le nom de son alter ego Jordan lorsque sa carrière de mannequin a décollé.

Alors qu’elle commençait à se frayer un chemin dans l’industrie, Katie a expliqué qu’elle utilisait un nom différent pour se tenir séparée de sa mère, donc cela n’affectait pas son travail professionnel à Londres.

«Ma mère travaillait dans la ville», a-t-elle déjà déclaré au Telegraph.







(Image: Jacqui Andrews / REX / Shutterstock)







(Image: Getty Images)



Katie a ajouté: « Elle ne voulait pas que les gens sachent que j’étais sa fille. »

Mais la maman de cinq enfants a décidé de se débarrasser complètement de Jordan.

En 2017, elle a dit aux fans son plan de changer de marque, en disant: «Je prévois de me débarrasser de Jordan, de me débarrasser de Katie Price et de commencer comme une nouvelle personne.

« Je garderai le nom mais je serai une toute nouvelle personne. Je voudrais ne pas avoir de drames en 2018. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.