Katie Piper dit qu’elle s’attaque aux trolls du Web en faisant preuve de gentillesse – parce qu’ils sont poussés à cracher de la haine par leur propre douleur.

La courageuse survivante de l’attaque à l’acide a été qualifiée de «répugnante» et de «moche» cette année alors qu’elle partageait des images de son rétablissement après une opération oculaire.

Mais elle estime que seules les personnes endommagées distribuent de telles insultes – et la meilleure façon de riposter est de publier des messages édifiants.

Katie, 37 ans, a déclaré: «Il y a une très bonne affirmation pour cela – blesser des gens, blesser des gens. Ils doivent avoir mal pour se sentir si en colère.

« Si vous pouvez avoir de l’empathie pour quiconque crache des commentaires désagréables, vous avez une compréhension. Cela vous rend plus intouchable. »







(Image: PA)



L’animatrice de Songs of Praise, Katie, a subi plus de 400 procédures depuis son épreuve acide de 2008.

Son ex Daniel Lynch, 44 ans, purge une peine minimale de 16 ans pour avoir comploté l’horreur tandis que l’attaquant Stefan Sylvestre, 32 ans, a été libéré après neuf ans.

Malgré les abus continus, Katie pense que le monde s’est un peu refroidi à cause de la pandémie.







(Image: Dave Benett / Getty Images pour Audi)



«Quand je suis en déplacement, je trouve que je suis beaucoup plus gentille et bavarde maintenant», dit-elle. «Cela a adouci beaucoup d’entre nous. La pandémie nous a rendus plus gentils.

Katie – qui a Penelope, deux ans, et Belle, six ans, avec son mari Richard Sutton – a également apprécié le rythme plus lent de la vie en lock-out et a déclaré que cela lui donnait plus de temps pour sa passion de l’artisanat.

Katie s’est maintenant associée au fabricant de machines de découpe intelligentes Cricut pour inciter les gens à créer des cadeaux faits à la main avec ses messages inspirants.

Elle a dit: «L’artisanat m’a donné un but quand je ne pouvais pas travailler. Cela a été si bénéfique pour ma santé mentale.

«Il s’agit de répandre la gentillesse. En lock-out, je me sentais si impuissant et impuissant face à la douleur des autres.

« Alors je répand mes affirmations. Je les utilise tout le temps, je les ai partout dans la maison. »