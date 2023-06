Katie Piper de Loose Women révèle une peur terrifiante que ses agresseurs à l’acide la « TUENT »

KATIE Piper a révélé qu’elle craignait d’être assassinée par ses agresseurs à l’acide.

La star de Loose Women n’avait que 24 ans lorsqu’elle a été victime d’une attaque à l’acide, l’acide sulfurique qui lui a été lancé lui a gravement brûlé le visage.

Getty

Katie a admis qu’elle vivait dans la peur[/caption]

L’homme derrière l’attaque d’horreur – l’ancien petit ami Daniel Lynch – a été emprisonné à perpétuité avec un minimum de 16 ans et ne sera pas envisagé pour une libération avant 2025.

Mais sa libération est très présente dans l’esprit de Katie et elle s’est juré de tirer le meilleur parti de chaque instant dont elle dispose.

S’exprimant sur le podcast How Do You Cope with Elis and John, la courageuse Katie a déclaré: «J’ai 40 ans cette année. Vais-je mourir dans les dix prochaines années ? Je ne sais pas vraiment.

« Les personnes qui m’ont attaqué seront libérées. Vont-ils me tuer ? Je ne suis pas sûr. Bien sûr, je tergiverse.

« Je suis allongé sur le canapé en pyjama avec le maquillage d’hier, faisant défiler mon téléphone en regardant tout le monde en train de cuire du pain aux bananes, ce genre de procrastination est autorisée et est bonne mais je ne peux pas tergiverser sur de bonnes idées, des voyages et des connexions, et toutes ces choses vraiment importantes parce que je ne sais pas quand ça va se terminer.

Katie, qui est maman de deux enfants, a poursuivi : « Je veux faire tellement de choses. J’ai ce beau cadeau qui m’est offert. Un cadeau évident de ne pas mourir ce jour-là quand ça m’est arrivé mais j’ai aussi eu ces trois fois où ça m’est arrivé, quand je suis sorti de la conscience, un autre moment où je suis sorti du coma et puis un autre plus tard dans la vie quand J’ai eu la septicémie où on m’a dit : ‘Tu ne peux pas vivre.’

« Alors j’ai eu ce cadeau qui m’a été donné où tout le monde arrive au point où ils écrivent la liste de seau, et dit que si je n’avais qu’un seul objectif, j’aurais fait ceci ou cela, j’ai senti qu’à 24 ans mais on m’a donné le cadeau de pouvoir revenir et vivre différemment.

« Donc c’est incroyable de vivre une vie comme ça, c’est une vraie seconde chance dans la vie. Je regarde mon histoire et je pense que j’ai tellement de vie à faire.

Katie a été transportée d’urgence à l’hôpital Chelsea et Westminster pour un traitement d’urgence après l’attaque, qui a été menée par Stefan Sylvestre, car l’acide lui avait gravement brûlé le visage et l’avait aveuglée de l’œil gauche.

Elle a été placée dans un coma artificiel pendant 12 jours et a dû subir des greffes de peau.

La star ne se souvient plus à quoi elle ressemblait en disant : « Je ne me souviens pas d’elle, sauf à partir de vieilles photos. Je pense que cela fait partie du traumatisme, de la perte de mémoire.

Polycopié

La star a dit qu’elle avait oublié à quoi elle ressemblait[/caption] AP : Association de la presse

L’ex-petit ami de Katie, Daniel Lynch, a été emprisonné pour l’attaque[/caption]