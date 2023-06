Katie Mitchell de Huntley – Section locale de Shaw

Merci @HuntleySoftball pour les 4 meilleures années. Cette famille de softball m’a tant soutenu et je serai toujours reconnaissant pour les meilleurs amis que je me suis faits. Nous avons laissé notre héritage (et ma dent cassée qui est toujours dans la saleté).

Toujours un Raider Rouge,

#12 se déconnecter❤️ pic.twitter.com/HQ1Kqth1kY

– Katie Mitchell (@katiezmitchell) 12 juin 2023