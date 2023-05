Katie McGlynn s’ouvre sur la perte dévastatrice qui a inspiré son rôle dans Coronation Street

L’ANCIENNE star de Coronation Street, Katie McGlynn, a révélé d’où elle s’est inspirée pour son audition en tant que Sinead Tinker.

L’actrice de 29 ans, née à Manchester, est sur nos écrans de télévision depuis plus d’une décennie.

Katie est connue pour son rôle d’adolescente troublée Jodie ‘Scout’ Allen dans Waterloo Road de 2011 à 2013.

Elle a passé sept ans à jouer Sinead Tinker sur Coronation Street de 2013 à 2020.

Sinead a épousé Daniel Osbourne (Rob Mallard) et ils ont eu ensemble un fils nommé Bertie.

Elle a malheureusement quitté la série dans un scénario dévastateur où son personnage a perdu une bataille contre le cancer.

Ensuite, elle a joué Becky Quentin dans le feuilleton Hollyoaks de Channel 4 de 2021 à 2022.

Son personnage Becky était une militante qui l’a amenée à prendre des mesures extrêmes, comme lancer une bombe fumigène à l’intérieur d’un bâtiment et tuer Marnie Nightingale dans l’explosion.

S’exprimant sur Good Morning Britain d’ITV, Katie a révélé à quel point elle était impressionnée par «l’impact» qu’elle peut avoir sur les gens avec son travail.

Elle a déclaré : « J’adore vraiment ça, c’est pourquoi j’ai voulu me lancer dans cette industrie. L’impact que vous pouvez avoir, en particulier les histoires sur Coronation Street.

« C’est dans les salons des gens cinq fois par semaine et pouvoir vraiment s’attaquer à ces problèmes et l’impact que vous pouvez avoir est tout simplement génial.

« J’aime divertir les gens. Je veux faire rire les gens, faire pleurer les gens et c’est juste la beauté de ce travail.

Elle a ajouté que son défunt grand-père était son « plus grand partisan » au début de sa carrière et qu’il voulait toujours qu’elle décroche un rôle dans Coronation Street, mais qu’elle est décédée tragiquement quelques semaines seulement avant d’avoir l’audition.

Katie a poursuivi: « Mon grand-père était mon plus grand partisan et je me souviens que nous regardions Coronation Street, je venais de décrocher le poste sur » Waterloo Road « et il me dit » Quand vas-tu arriver sur « Coronation Street », Katie? J’étais comme ‘Tenez vos chevaux!’

« Et malheureusement, il est décédé en février juste avant son 80e anniversaire, et une semaine ou deux plus tard, j’ai eu l’audition pour Coronation Street, ce qui était vraiment bizarre.

« Je pense toujours à lui quand je fais ces choses incroyables et il est toujours dans ma tête.

« Je me sens tellement chanceux d’avoir eu la carrière que j’ai eue jusqu’à présent. Dans cette pièce, Cleo est complètement différent de tous les autres personnages que j’ai eus.

L’ancien concurrent de Strictly Come Dancing joue actuellement le rôle de Cleo dans une production en tournée de Wish You Were Dead de Peter James.

