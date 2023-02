Katie McGlynn de Corrie organise une nouvelle émission passionnante avec les stars de Casualty et Game of Thrones

CORONATION Street star Katie McGlynn a décroché un nouveau rôle passionnant.

L’actrice – qui a joué Sinead Tinker dans le feuilleton ITV – fera ses débuts professionnels sur scène dans cette première mondiale de Wish You Were Dead.

Katie, 29 ans, qui a eu plusieurs grands rôles à la télé, dont Becky Quintin dans Hollyoaks et Jodie Allen dans Waterloo Road, jouera le rôle de Cleo Morey à partir du 2 mai au Leeds Grand Theatre.

La star de la télévision a déclaré: «Je ne peux pas penser à une meilleure façon de faire mes débuts sur scène qu’avec ce chef-d’œuvre brillant et passionnant de Peter James et je suis tellement excité de jouer aux côtés d’un casting aussi incroyablement talentueux.

“J’ai vraiment hâte de visiter les théâtres de tout le pays, d’assister à la réaction du public aux nombreux rebondissements, virages et moments de bord de votre siège dans le spectacle.”

Katie jouera aux côtés de grands noms, dont George Rainsford, star de Casualty et de Holby City, incarnant DSI Roy Grace et Clive Mantle de Game of Thrones dans le rôle de Curtis.

Elle se produira ensuite dans les meilleurs théâtres du Royaume-Uni jusqu’à la fin de la tournée le 29 juillet au Woking’s New Victoria Theatre.

La star de Waterloo Road reprendra le rôle de Giovanna Fletcher, qui jouera le rôle en tournée du 16 février au mois d’avril.

Wish You Were Dead suit cinq pièces de théâtre à succès et Grace, la série ITV aux heures de grande écoute acclamée par la critique, qui sont toutes basées sur les romans les plus vendus de l’auteur de crime numéro un au Royaume-Uni.

Il s’agira de la sixième adaptation scénique des romans de James, ce qui en fait la franchise de thriller policier la plus réussie depuis Agatha Christie.

La pièce de théâtre Wish You Were Dead suit DSI Roy Grace et Cleo Morey alors qu’ils prennent ensemble des vacances bien méritées.

Ils espèrent passer quelques jours loin de leurs sombres mondes de meurtres et de la morgue.

Mais leur évasion de rêve s’avère être les vacances de l’enfer, alors que le passé revient les hanter.

Elle a fait ses adieux au feuilleton Hollyoaks de Channel 4 en février de l’année dernière – neuf mois seulement après avoir rejoint le casting en tant que Becky.

Son personnage de Corrie, Sinead, a été tué du feuilleton ITV dans un scénario dramatique sur le cancer du col de l’utérus il y a quatre ans.

Elle est également apparue sur Strictly Come Dancing en 2021, en partenariat avec la danseuse professionnelle espagnole Gorka Marquez pour la série 19.

