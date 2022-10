Katie McGlynn de Corrie fait des aveux très grossiers après avoir été pressée de prendre un train

La star de CORONATION Street, Katie McGlynn, a fait aujourd’hui une confession très grossière après avoir été pressée de prendre un train.

L’actrice de 29 ans a admis avoir été en retard pour se rendre à son hôtel avant les Pride of Britain Awards et avoir oublié de mettre un vêtement important.

S’adressant à Instagram, Katie a avoué avoir oublié son soutien-gorge alors qu’elle se précipitait pour prendre son train pour Londres.

Dans un clip boomerang effronté, la star du savon peut être vue en train de montrer sa poitrine à la caméra pour montrer qu’elle n’avait pas de sous-vêtements en dessous.

À travers la vidéo était écrit: “Quand tu es en retard pour ton train et que tu laisses ton soutien-gorge derrière.”

Elle a également partagé une autre photo d’elle-même avec un masque apaisant pour les yeux, alors qu’elle se préparait dans le train pour les célèbres récompenses.

Pendant ce temps, le mois dernier, Katie a révélé comment elle avait du mal à avoir de “gros seins” et a demandé de l’aide.

La beauté blonde s’est rendue sur les réseaux sociaux pour publier un superbe selfie dans un haut blanc décolleté, tout en expliquant un problème vestimentaire qu’elle avait à sa légion de fans.

Katie écrit : « Quand les gros seins ne sont plus à la mode. Je ne sais pas pour vous mesdames, mais je n’arrive jamais à trouver des robes qui me vont en haut sans être trop amples en bas… les robes de nos jours ne sont pas faites pour les filles avec de plus grosses poitrines !

«Toute recommandation d’endroits pour des robes qui correspondent à mes besoins serait extrêmement appréciée… la lutte est réelle! #girlproblems #bigboobproblems.

Il s’avère que les fans de l’actrice étaient d’accord, une personne écrivant : « Je ressens votre douleur. Vous avez l’air magnifique bien que xx.





Malgré son appel à l’aide, d’autres fans de la star n’ont pas pu s’empêcher d’admirer son look glamour et lui ont dit à quel point elle était belle dans son cliché sur les réseaux sociaux.

La co-vedette de Hollyoaks, Steph Waring, a écrit: “Vous avez l’air en forme”, et Sally Carman de Corrie a ajouté: “Absolument aucune sympathie.”

Katie a déjà expliqué à quel point ses “seins inégaux sont absolument normaux”.

Après avoir posté un selfie, un fan a commenté : “Tu es magnifique mais un sein est légèrement plus haut que l’autre.”

Elle a répondu : « L’un était un peu plus excité que l’autre… mais merci pour votre inquiétude. Passez une bonne soirée.”

Pendant ce temps, Katie a choqué les fans en quittant son rôle dans le feuilleton de la chaîne Hollyoaks après seulement neuf mois.

Mais il semblerait que l’actrice ne tardera pas à revenir sur nos écrans.

Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, Katie a été interrogée sur ses futurs projets de travail.

Elle a répondu en mai: “J’ai des projets potentiellement passionnants à venir.

“Rien n’est encore gravé dans le marbre mais je vous tiendrai au courant.”

