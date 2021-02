Katie McGlynn a déclaré qu’elle pensait que ce n’était pas le bon moment pour son personnage d’être tué à Coronation Street.

L’actrice de 27 ans a joué Sinead Tinker dans le feuilleton ITV, tragiquement décédé d’un cancer du col de l’utérus, dans des scènes émotionnelles en décembre 2019.

Elle estime maintenant que le moment de sa disparition dans le feuilleton avait affecté ses chances de décrocher un autre rôle et craint maintenant qu’elle puisse avoir du mal à travailler à nouveau.

Katie s’est prononcée après avoir accepté de se lancer dans le monde du stand up comédie dans le cadre de Stand Up & Deliver de Channel 4.

Katie, qui est associée à la comédienne Zoe Lyons dans l’émission Channel 4, a déclaré qu’être tuée juste avant la pandémie avait entravé ses chances de passer à autre chose.

The Sun a rapporté que la routine de Katie comprend: « Pour ceux d’entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Katie, j’ai 27 ans et je suis une actrice en convalescence. Vous me connaissez probablement mieux en tant que Sinead Tinker de Coronation Street.

« Mon personnage est mort d’un cancer du col de l’utérus, ce qui est bien sûr très tragique pour une si jeune personne. Cela signifiait qu’il n’y avait absolument aucun moyen pour que je puisse être réécrit dans la série.

« Je n’aurais probablement pas pu choisir un meilleur moment pour être tué dans un feuilleton qu’au milieu d’une putain de pandémie mondiale. »







Katie a poursuivi: «Lorsque le gouvernement encourageait les gens à travailler à domicile, je me suis dit:« Comment un thespian de Rochdale est-il censé faire cela? ».

« Alors j’ai fait preuve de créativité et j’ai commandé Deliveroo quatre fois par semaine, juste pour un public. Alors j’ouvrais la porte, il se tenait là avec mon poulet chow mien et je me disais, » Sortez de mon pub « Mauvais savon. Le livreur n’a pas applaudi une seule fois. »

Katie a admis au Sun qu’elle était «complètement hors de ma portée» et qu’elle était «absolument nerveuse» de jouer sur scène.

Elle pense qu’elle avait des « os drôles » mais c’est « complètement différent de tout ce que j’ai jamais fait ».

Katie a déclaré qu’elle n’avait pas peur d’échouer au nom de la charité et a admis: « Je pense que vous devez vous mettre au défi et j’ai pensé que si je mourais absolument sur scène, au moins je peux dire que j’ai essayé! »

* Stand Up And Deliver est diffusé jeudi à 21h sur Channel 4

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.