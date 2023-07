Katie McCabe revient sur sa carrière en République d’Irlande en images avant la Coupe du monde féminine | Nouvelles du football

La capitaine de la République d’Irlande, Katie McCabe, revient sur sa carrière internationale jusqu’à présent en images, avant leur premier match de Coupe du monde féminine jeudi.

Photo 1 : McCabe, 15 ans, se prépare pour l’Euro U19

Une image de Katie McCabe, âgée de 15 ans, fait sourire le capitaine irlandais.

« Cela me rappelle de bons souvenirs. Je me souviens de cette séance photo avant notre qualification pour l’Euro U19, et nous avons ensuite qualifié le groupe. Je me suis cassé la jambe vers la fin et j’ai raté le dernier match », a-t-elle déclaré.

C’est aux championnats d’Europe U19 que McCabe a également rencontré pour la première fois la future coéquipière d’Arsenal, Vivianne Miedema.

Réfléchissant à leurs interactions à l’époque, McCabe a ajouté: « Je ne la connaissais pas, je la connaissais juste comme la joueuse qui a réussi un triplé en demi-finale pour nous expulser du tournoi! Je ne l’ai jamais laissée vivre ça bas. »

Photo 2 : le plus jeune capitaine de l’histoire de la République d’Irlande

McCabe a été nommé le plus jeune capitaine de la République d’Irlande à 21 ans, mais l’appel du manager Colin Bell a été une surprise.

« Je pensais que j’avais des problèmes. J’avais 21 ans et j’avais un peu de caractère à un jeune âge, alors je me disais » qu’est-ce que j’ai fait? « », A-t-elle expliqué.

Lorsque Bell a demandé à McCabe de remplacer Emma Byrne à la retraite en tant que capitaine de l’Irlande, elle a pensé que c’était une blague, expliquant: « J’étais sans voix. Je n’y ai pas réfléchi à deux fois. J’ai dit bien sûr que ce serait un honneur absolu.

« C’était un moment vraiment fier, j’étais si jeune.

« J’ai toujours eu un peu confiance en moi que si quelque chose comme ça se produisait, je savais que je pouvais le faire. C’était difficile au début, étant à un si jeune âge, vous pouvez vous perdre, mais je ne le ferais pas. j’ai pu le faire sans le soutien des personnalités qui m’entourent. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le curleur de Katie McCabe pour Arsenal contre Manchester City a reçu le but WSL de la saison



Peu de temps après être devenue capitaine, McCabe a emmené sa sœur cadette et star montante du football Lauryn au stade Tallaght.

« C’était un moment spécial. Diriger les filles en tant que capitaine est encore à ce jour l’une des choses dont je suis le plus fier. »

Lauryn, 15 ans, a été présentée sur le banc de l’équipe première des Shamrock Rovers à Dublin et McCabe a ajouté : « Est-ce que ce ne serait pas un jour spécial si nous pouvions tous les deux représenter l’Irlande ? »

Image 3: « C’était un chagrin »

L’Irlande a raté la qualification pour l’Euro 2022 après avoir perdu 1-0 contre l’Ukraine et terminé troisième de son groupe – deux points derrière l’Ukraine.

« C’était dégueulasse parce que nous étions si proches. J’ai raté un penalty ce match-là », a déclaré McCabe.

Une confusion à l’arrière entre le gardien d’Everton Courtney Brosnan et Aine O’Gorman des Shamrock Rovers a conduit l’Irlande à concéder un but contre son camp.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sky Sports a accès à toutes les zones le jour du match chez les femmes de Shamrock Rovers où nous suivons la capitaine des Rovers et l’internationale irlandaise Aine O’Gorman dans les coulisses du stade de Tallaght alors qu’elles affrontent la ville de Cork



McCabe a déclaré: « Aine a été une joueuse si importante dans notre équipe, même avant que je ne commence. Pour que cela lui arrive, j’étais vidé et j’avais le cœur brisé pour l’équipe. »

« Nous nous souvenons de ce sentiment de douleur et je pense que cela nous a réunis en tant qu’équipe, traversant ces moments difficiles. Cela vous donne le feu au ventre lors de la préparation de la prochaine qualification qui était la Coupe du monde. »

Image 4: McCabe capitaines ROI à la qualification pour la Coupe du monde

Du chagrin de ne pas se qualifier pour l’Euro, la République d’Irlande a canalisé cette douleur et s’est qualifiée pour son premier tournoi majeur – la Coupe du monde 2023.

Amber Barrett a marqué le but historique sur le banc à la 72e minute lors de la victoire 1-0 de la République d’Irlande contre l’Écosse.

« C’était un poids qui m’a enlevé les épaules, du pur bonheur et de la joie. C’était comme une expérience hors du corps », a déclaré McCabe.

Image 5: la République d’Irlande célèbre

« Moi – devant le centre de la fête comme toujours! »

La République d’Irlande entame sa campagne de Coupe du monde contre l’Australie, co-organisateur, le 20 juillet dans un Stadium Australia à guichets fermés.

Le lieu a été déplacé en raison de la demande de billets et McCabe sortira les Girls in Green devant 80 000 fans.

« Nous avons tous eu des parcours différents, mais nous voulions tous réaliser la même chose », a-t-elle ajouté.

« Ça me donne la chair de poule d’en parler. Je n’oublierai jamais ce jour et ce sentiment. Ce fut l’un des plus beaux jours de ma vie. pense que ça va mieux que ça ! »

Quel est le calendrier de la Coupe du monde ?

La phase de groupes débutera le 20 juillet et se déroulent sur une période de deux semaines se terminant le 3 août et voir les vainqueurs et les deuxièmes de groupe se qualifier pour les huitièmes de finale, qui se déroulent du 5 août pour 8 août.

Les quarts de finale, qui se dérouleront à Wellington, Auckland, Brisbane et Sydney, sont prévus pour 11 et 12 août.

La première demi-finale se jouera ensuite le 15 août à Auckland, l’autre demi-finale se déroulant le 16 août au stade Accor de Sydney, qui accueillera ensuite la finale le 20 août.

Un barrage pour la troisième place se jouera la veille de la finale le 19 août à Brisbane.