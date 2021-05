Katie McCabe: l’ailier d’Arsenal «ravi» après avoir signé un nouveau contrat à long terme | Actualités du football

Arsenal a annoncé que l’ailier Katie McCabe avait signé un nouveau contrat avec le club.

Le capitaine de la République d’Irlande, âgé de 25 ans, a rejoint les Gunners depuis Shelbourne en décembre 2015.

McCabe, qui avait été prêté avec Glasgow City en 2017, a joué 113 fois pour Arsenal à ce jour et les a aidés à remporter la Super League féminine en 2019.

Cette saison, elle a produit 12 passes et marqué quatre buts en 24 apparitions pour le club, qui est actuellement troisième de la WSL.

McCabe a déclaré sur le site officiel d’Arsenal: « Je suis absolument ravi. J’adore ce club et j’ai l’impression que nous sommes vraiment bien placés et que nous sommes prêts à continuer.

« Je suis ravi que ce soit fait et maintenant je suis prêt à démarrer et à aider ce club à remporter plus de trophées. »

Le patron d’Arsenal, Joe Montemurro, qui quitte le club à la fin de la saison, a déclaré: « Katie McCabe est l’un des temps forts des trois ou quatre dernières années ici.

« Elle a été lancée tous les défis depuis le jour où nous l’avons ramenée de son prêt, et je pense qu’elle vient de devenir une joueuse de gauche de classe mondiale. »

Arsenal, qui a décrit le nouveau contrat comme « à long terme », a déclaré que l’accord était soumis à l’achèvement des processus réglementaires.