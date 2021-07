Katie Ledecky, rivale australienne, prépare le coup d’envoi du 400 libre à Tokyo

TOKYO — Ce n’était que les séries préliminaires du 400 mètres nage libre féminin. L’épreuve principale du 400 libre, la finale, l’une des courses de natation les plus attendues à ces Jeux olympiques, est lundi matin. C’est ce qui compte.

Mais, pour ce que ça vaut, dimanche soir au Centre aquatique de Tokyo, la championne olympique en titre et détentrice du record du monde Katie Ledecky des États-Unis a été plus d’une seconde plus rapide que sa principale rivale, l’Australienne Ariarne Titmus.

En nageant dans différentes séries, Ledecky a inscrit son temps de qualification de 4:00.45. Quelques minutes plus tard, Titmus est arrivé un peu plus lentement en 4:01.66. Le Chinois Li Bingjie, nageant dans la vague de Ledecky, s’est en fait qualifié devant Titmus en 4:01.57.

Cela peut vouloir dire quelque chose. Cela ne veut peut-être rien dire.

Quoi qu’il en soit : Jouez.

Ledecky, 24 ans, quintuple médaillée d’or olympique, se frayait un chemin dans le labyrinthe des stations d’interview des médias alors que Titmus, 20 ans, nageait. Elle ne savait donc pas comment Titmus faisait jusqu’à ce qu’un journaliste le lui dise.

« Oui, sympa », a déclaré Ledecky d’une manière entièrement élogieuse. «Je veux dire, nous allions être là-bas dans les voies du milieu selon toute vraisemblance. Ce sera une belle course demain.

Lorsque Titmus est entré dans la zone d’interview, elle a répondu à quelques questions, puis on lui a demandé s’il importait qu’elle soit plus lente que Ledecky. Déjà penchée vers la sortie, elle continua tout droit.

Ces deux-là partagent un peu d’histoire. Ledecky est la détentrice du record du monde du 400 m depuis près de sept ans, abaissant sa marque aux Jeux olympiques de Rio il y a cinq ans. Elle est triple championne du monde du 400 m, mais s’est contentée de l’argent aux championnats du monde 2019 derrière Titmus tout en luttant contre un virus de l’estomac.

Le mois dernier, lors des essais olympiques américains, le temps de qualification de Ledecky était décevant de 4:01,27, à plus de deux secondes de son meilleur temps de l’année, près de cinq secondes de moins que son record du monde de 3:56,46 et bien derrière le Titmus de 3:56,90 nagé aux essais australiens qui se déroulaient essentiellement en même temps.

« Ce n’était pas le 400 m offrant la meilleure sensation », a déclaré Ledecky à l’époque. « Je pensais que c’était beaucoup plus rapide que ça, alors j’ai été un peu surpris par le temps. »

Ledecky avait l’air très différent dimanche soir aux Jeux olympiques.

« Je me sentais vraiment confiante et détendue en entrant », a-t-elle déclaré. « Je ressens vraiment l’énergie de notre équipe. C’était une très bonne session ce matin, alors j’essayais juste de m’en nourrir et de lancer ma rencontre.

Ledecky espère surfer sur la vague du succès américain lors de cette compétition.

Les Américains ont remporté six médailles en moins de deux heures dimanche matin, la plus grande journée d’ouverture de l’histoire de la natation olympique américaine. Ledecky a été témoin des deux premières médailles en personne.

« J’ai fait une nage décontractée, chronométrée pour regarder le 400 QNI », a-t-elle dit, au cours de laquelle Chase Kalisz et Jay Litherland ont inscrit un doublé.

Ledecky a dit qu’elle avait ensuite regardé les demi-finales du 100 papillon féminin.

« J’étais vraiment excitée, vraiment excitée », a-t-elle déclaré. « J’ai dit à mon entraîneur, assurez-vous que je ne reste pas plus longtemps que ça, j’ai l’intention de monter dans le bus de 11 heures. Ne me laisse pas rester. Je me suis fixé une date butoir.

Elle s’est échappée avec succès pour retourner au village olympique.

« J’ai essayé de me détendre, j’ai fait une sieste et j’étais vraiment content de la façon dont nous commençons ici. »

Il est très peu probable que Ledecky ne se laisse pas emporter par l’élan américain. Ses colocataires sont Simone Manuel, Allison Schmitt, Natalie Hinds et Hali Flickinger.

Ledecky a déclaré: « Donc, tout notre appartement a déjà quatre médailles ou quelque chose du genre. »