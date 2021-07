Katie Ledecky remporte l’argent pour les États-Unis au 400 m libre aux Jeux olympiques de Tokyo

TOKYO – Dans l’une des épreuves les plus attendues des Jeux olympiques de Tokyo, la vedette de la natation américaine Katie Ledecky a perdu contre sa rivale australienne Ariarne Titmus par 0,67 de seconde au 400 mètres nage libre féminin.

Titmus a remporté l’or en 3:56,69, la première médaille olympique pour le jeune de 20 ans qui a dépassé Ledecky dans les 50 derniers mètres. Li Bingjie, de Chine, a remporté le bronze.

« Je pense que j’ai basculé au 300 et j’ai vu qu’elle était là et que ça allait être un combat jusqu’à la fin. Je me suis battu bec et ongles », a déclaré Ledecky à Michele Tafoya de NBC après la course. « C’était une nage géniale avec elle. »

La perte de Ledecky, 24 ans, n’était pas tout à fait inattendue, car Titmus, 20 ans, a gagné sur elle ces dernières années. Avec cinq médailles d’or olympiques et 15 titres de champion du monde, Ledecky reste la nageuse la plus décorée de tous les temps.

« Nous sommes vraiment amicaux et elle a dit qu’elle n’aurait pas pu le faire sans moi », a déclaré Ledecky. « Je pense que c’est vraiment génial pour le sport. Terrain rapide dans l’ensemble. »

Ledecky a encore les épreuves de style libre 200, 800 et 1 500, et le relais 4×200 féminin des États-Unis. Elle est largement favorite pour remporter l’or au 800 et au 1500.

Ledecky et Titmus partagent un peu d’histoire. Ledecky est la détentrice du record du monde du 400 m depuis près de sept ans, abaissant sa marque aux Jeux olympiques de Rio il y a cinq ans. Elle est triple championne du monde du 400 m, mais s’est contentée de l’argent aux championnats du monde 2019 derrière Titmus tout en luttant contre un virus de l’estomac.

Le mois dernier, lors des essais olympiques américains, le temps de qualification de Ledecky était décevant de 4:01,27, à plus de deux secondes de son meilleur temps de l’année, près de cinq secondes de moins que son record du monde de 3:56,46 et bien derrière le Titmus de 3:56,90 nagé aux essais australiens qui se déroulaient essentiellement en même temps.

En nageant dans différentes séries lors des préliminaires de dimanche soir, Ledecky a réalisé un temps de qualification de 4:00,45. Quelques minutes plus tard, Titmus est arrivé un peu plus lentement en 4:01.66. Le Chinois Li Bingjie, nageant dans la vague de Ledecky, s’est en fait qualifié devant Titmus en 4:01.57.