Katie Ledecky a tiré sur l’histoire à Tokyo en 1500 alors qu’elle dévoilait un calendrier ambitieux pour les essais olympiques

Au cours de sa carrière acclamée, Katie Ledecky a remporté cinq médailles d’or olympiques et 15 titres de champion du monde, plus que toute autre femme de l’histoire de la natation. Aux Jeux Olympiques de Tokyo reportés cet été, elle espère ajouter à cette collection avec ce qui pourrait être un calendrier très ambitieux, même pour elle.

«Je vise les 200, 400, 800 et 1 500 nage libre et j’aimerais aussi participer au relais 4×200 à Tokyo, mais ce n’est évidemment pas une épreuve dans laquelle nous nageons aux essais», a-t-elle déclaré mercredi lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle voulait dire. les plans étaient pour les essais olympiques américains, prévus pour juin. «Bien sûr, les choses pourraient changer. J’ai nagé le 100 à Omaha (le site des essais) il y a cinq ans et je suis monté sur ce relais, donc on ne sait jamais, je pourrais peut-être ajuster légèrement les choses, mais 200 à travers le mile est le point central.

Le 1500 m féminin (le mile) a été ajouté au programme olympique pour la première fois à Tokyo. En plus qu’il était grand temps que les femmes aient les mêmes chances que les hommes de nager sur cette distance, il se trouve que c’est aussi une épreuve dans laquelle, comme les 400 et 800, Ledecky détient le record du monde et a dominé.

Comme tout athlète qui s’entraîne pour les Jeux olympiques en ces temps incertains, Ledecky, 23 ans, a passé un an à s’adapter. Diplômée en psychologie à Stanford avec une mineure en sciences politiques, elle a comblé le vide olympique inattendu de 2020 avec une charge complète de cours et a obtenu son diplôme à l’automne.

Pendant quelques semaines, au plus fort de la fermeture, elle s’est retrouvée à essayer de faire des longueurs dans deux piscines d’arrière-cour différentes de la baie de San Francisco. L’un mesurait 25 mètres de long, ce qui n’était pas mal. L’autre était plus petit; juste quelques coups et elle atteignait le mur.

«Je n’appellerais même pas ça de l’entraînement, juste nager dans les piscines privées des gens», a-t-elle dit à l’époque. En juin, Stanford avait rouvert sa piscine extérieure et ses coéquipiers ont commencé à revenir lentement alors que les choses commençaient à revenir à une nouvelle normale.

Alors qu’elle envisage les Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août, elle sait que les Jeux ne seront pas les mêmes que ses deux premiers, Londres en 2012 et Rio en 2016.

«Ce sera différent pour nous tous, les athlètes, les entraîneurs, les médias», a-t-elle déclaré. «Tout cela, j’en suis sûr, sera différent et se sentira différent, en particulier pour les personnes qui ont déjà participé aux Jeux olympiques, ce sera différent. Mais pour le moment, j’essaie juste de faire tout ce que je peux pour me préparer à ces différentes choses qui peuvent arriver, aux différents protocoles et à des choses comme ça, en essayant simplement d’apprendre à quoi cela pourrait ressembler pour que Tokyo vienne, Je ne suis pas surpris par aucune de ces choses.

Ledecky a déclaré que grâce à sa formation, elle avait été testée pour le COVID-19 «plusieurs fois par semaine» et était habituée à la distanciation sociale et au port d’un masque, «donc je sais que beaucoup de choses seront très similaires.» Mais, a-t-elle dit, «ce sera différent aux Jeux».

Interrogée sur sa plus grande peur concernant les Jeux olympiques, elle a répondu: «Je n’ai pas vraiment pensé à ce que serait ma plus grande peur. Bien sûr, je veux que tout le monde reste en bonne santé. Je suppose que ce serait ma plus grande peur qu’il y ait une énorme épidémie ou quelque chose aux Jeux.

Mais, a-t-elle ajouté, «je suis assez confiante dans la façon dont Tokyo le gère jusqu’à présent et j’espère que nous continuerons à en entendre davantage sur ces protocoles et sur combien nous allons être testés, où nous allons. être testé, à quoi ressemblera le lieu de compétition, à quoi ressemblera-t-il, tous ces petits détails pour que nous puissions tous être prêts à nous protéger les uns les autres.