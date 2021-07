Katie Hopkins exclue du Big Brother australien après s’être « vantée d’avoir violé la quarantaine »

KATIE Hopkins a été exclue du Big Brother VIP australien après s’être vanté d’avoir désobéi à la quarantaine de l’hôtel.

La commentatrice controversée, 46 ans, aurait publié une vidéo en ligne disant qu’elle ouvrirait la porte nue et sans masque aux personnes livrant des repas – en violation des règles de la ville verrouillée de Sydney.

Seven Network et Endemol Shine ont condamné hier ses « commentaires imprudents » et confirmé sa suppression.

Le ministre de la Santé, Greg Hunt, a qualifié ses actions de dangereuses et d’irresponsables.





Il a ajouté: « Si les histoires sont exactes, au lieu que Big Brother regarde Katie Hopkins, elle devrait regarder Big Brother de très loin. »

La force frontalière australienne enquête.

La police de NSW a déclaré que cela aiderait à la renvoyer au Royaume-Uni si nécessaire.