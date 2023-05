Katie Holmes taquine le possible redémarrage de «Dawson’s Creek» – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : (Photo : Shutterstock)

UN Ruisseau Dawson le redémarrage peut être plus proche que ne le pensent les fans. Katie Holmesqui a joué dans la série dramatique pour adolescents de la fin des années 1990/début des années 2000 en tant que Joey Potter, a confirmé Variété dans une interview publiée le jeudi 18 mai, qu’il y a eu « de nombreuses discussions au fil des ans » sur un redémarrage. Cependant, elle a noté que le spectacle n’était peut-être pas aussi bienvenu dans le climat politique et social d’aujourd’hui.

« Nous avons tous adoré l’expérience. Il y a une protection qui accompagne la discussion. Le spectacle était une capsule temporelle », a expliqué l’actrice de 44 ans. « Le mettre dans le monde d’aujourd’hui pourrait le ternir un peu. C’était juste avant que tout le monde ait un téléphone et des médias sociaux et tout ça, donc il y avait une innocence qui était là entre les personnages qui était l’une des choses que je pense que les gens aimaient dans la série. Pour le mettre dans le contexte du monde d’aujourd’hui, je ne suis pas sûr.

Pour l’instant, Katie a déclaré que les créateurs de la série attendaient le bon moment ou l’idée. « Nous continuons en quelque sorte à dire que jusqu’à ce qu’il y ait une vraie raison de le faire, ce n’est pas quelque chose où les gens ont dit: » C’est le point de vue « », a-t-elle déclaré.

Ruisseau Dawson a fait ses débuts en 1998 et a propulsé la désormais mère d’un enfant et ses co-stars dans la gloire. Ses co-stars comprenaient James van der beek, michelle williams, Josué Jackson, et plus. Le spectacle était centré sur l’amour entre le personnage de Katie de Joey et Dawson Leery de James Van Der Beek, ainsi que sur les choses que les lycéens vivent avec leurs amis.

James lui-même a dit qu’il ne pensait pas non plus que la série fonctionnerait dans le monde d’aujourd’hui. «Ce serait une chose délicate à faire. C’était un spectacle difficile à faire même à l’époque », a-t-il déclaré. Initié le mardi 2 mai. « C’était un ton très, très précis, un moment très précis. Je ne sais pas ce qui serait reproductible ou faisable. C’était Kévin Williamson‘s création qui est venue de son cœur et c’est un écrivain brillant qui a su être conscient de lui-même et pourtant sincère tout en même temps.

James a également révélé qu’il avait interdit à ses enfants de le regarder jusqu’à ce qu’il décide qu’ils étaient assez vieux. Il partage actuellement six enfants avec sa femme, Kimberley: Olivier12, Josué11, Annabelle9, Émilie7, Gwendolyn4 et Jérémie1. « Je n’ai pas regardé la série depuis si longtemps, donc je vais devoir revenir en arrière et probablement enquêter à quel âge [is best] », a-t-il noté. » Je l’ai juste en quelque sorte mis hors limites pour l’instant. «

De plus, Joshua Jackson a partagé le même sentiment que ses anciennes co-stars en parlant à Le gardien en septembre 2021. «Je pense que parce que le Amis les acteurs étaient déjà adultes quand ils faisaient le show, c’est moins choquant de les voir maintenant. Si vous vous réunissez maintenant dans la quarantaine sur un canapé, avec nos dos qui grincent, cela pourrait choquer les gens », a-t-il émis l’hypothèse. « Personne n’a besoin d’entendre Pacey grogner quand il se lève d’une chaise », a-t-il ajouté.

Il ne semble pas que les fans obtiendront un Ruisseau Dawson redémarrer de sitôt, mais on ne sait jamais !

